陸艇翻覆漁民死　金門又成兩岸衝突點

距離中國大陸廈門只有10公里的台灣離島金門，又成了台海兩岸衝突點。



台灣多家媒體報道，一艘載有四人的中國大陸快艇本月14日下午進入金門海域捕撈，遭台灣海巡署驅離時拒檢蛇行，隨後翻覆。金門第九海巡隊副隊長陳建文說，船上四人落海，後來被海巡人員救起，但其中兩人送醫後宣告不治。

台灣海巡署金馬澎分署發聲明說，這艘沒有名字的船隻當天越界，涉案人員與船隻已由金門海巡隊帶返調查，並報請金門地檢署指揮偵辦。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

對此，國台辦發言人朱鳳蓮當天強烈譴責。她在聲明中指出，大陸為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，「反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這宗惡性事件發生的主要原因」。

朱鳳蓮強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜。「我們正告台灣有關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。」

2名大陸漁民因拒檢船隻翻覆罹難，國台辦發言人朱鳳蓮譴責台灣，並定義為「惡性事件」。（微博＠央視軍事）

台灣陸委會隔天發新聞稿批評，近日多艘次大陸籍漁船不斷進入台方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害台方漁民權益及沿岸居民生活。「本案經初步調查，台方海巡人員系依法執行職務，過程並無不當。」

陸委會指出，歷年來極少數大陸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖然經台方呼籲加強治理，但都未見改善。

據台媒《聯合報》報道，金門居民及漁民透露，每年中秋入冬以後，大陸漁船都會越界捕撈高經濟價值的黃魚及白鯧；為逃避台灣海巡署取締，大陸漁民都改用行駛速度更快的快艇。

翻覆事件發生後，不少大陸網民都表示不滿，認為台灣海巡署要為事件負起全責。「持續關注後續進展，絕不能不了了之，既然同屬一個國家，這就是殺人罪」「不能總是這樣容忍對岸這麼做！」更有網民留言說：「先收回金門附近海域的執法權」「該動手了吧」「別忘了，金門現在能喝上水，是大陸全力幫忙的……現在卻被反咬一口，大陸趕緊切斷水供吧！」

2017年11月，7名大陸漁民家屬駕船闖入金門溪邊海域尋找墮海的船員，後被台灣的金門岸巡總隊帶走調查。（聯合新聞網）

兩岸之間的金門

金門在兩岸關係中一直是特殊的存在。地理上，金門距離大陸廈門的外島角嶼只有1.8公里，與廈門距離10公里，與台灣本島卻相隔210公里。

從歷史角度看，金門與大陸也有複雜的關係。1949年國民黨政府退守台灣後，兩岸在1958年發生以金門島為主要戰場的八二三炮戰，也稱第二次台海危機，經過戰況最慘烈的44天後，解放軍改為「單打雙不打」（單日炮擊，雙日不炮擊），戰事持續20年至1979年1月1日中國大陸與美國建交，才停止炮擊。

兩岸2001年1月2日實施「小三通」，在金門和廈門、馬祖和馬尾，進行「兩門對開，兩馬先行」的直接通航、通商和通郵。即便北京從2019年8月1日起暫停陸客赴台自由行，小三通仍不間斷。

英國廣播公司中文網報道，據金門縣政府統計，小三通2010年共1000萬人次出入境；截至2019年6月，累計入境人次為2000萬。但2020年新冠疫情暴發後，旅客人數驟降。小三通在當年2月暫停，直到去年2月才逐漸恢復。

在金門從事酒品貿易的遠東酒廠董座林茂林2022年9月接受《中評社》訪問時說，小三通停擺，大陸觀光客減少，金門觀光業嚴重受創，因為金門機場沒有經營國際航線，國際旅客少，只能依靠台灣旅客。

他進一步說，由於台灣觀光客在旅遊人次及消費能力方面都不及大陸客，所以難以單靠境內旅遊撐起金門觀光產業。

2001年1月2日由金门县长陈水在率领金门县参访团透过小三通管道，搭乘太武号游轮前往厦门访问4天。开始试行“小三通”。

除了支撐旅遊業，大陸也在2018年8月向金門供水。據《新華社》報道，截至2023年8月5日，累計供水量已達2883萬噸；日均供水量由0.97萬噸升至2萬噸。報道還提到，目前大陸供水佔金門日常民生用水總量逾七成。

金門與大陸逐漸融合？

經濟方面，北京官方去年9月頒布《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，從五個方面提出21項具體措施，包括促進福建全域融合發展，打造廈門和金門、福州和馬祖的「同城生活圈」，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇。

福建省發展和改革委員會副主任詹晨輝11月在新聞發布會上透露，已經在廈門一側啟動修建與金門連接的大橋工程。

《路透社》今年1月跟進報道，一些受訪的金門居民贊成修建這座橋，認為這是台北與北京可以合作的信號，是經濟增長的驅動力。不過，另一些受訪者尤其是年輕人擔心，這會帶來過度投資，並侵蝕金門作為台灣一部分所享有的政治自由。持這一想法的群體也不斷壯大，當中有許多人希望推廣金門文化，並減少對中國大陸的經濟依賴。

金門守軍向大陸無人機開槍

金門與大陸融合發展之餘，近年也不時傳出與中國大陸發生摩擦的消息。例如，金門守軍2022年8月30日向靠近金門的大陸無人機開槍射擊，這是台灣軍隊首次實彈驅離大陸無人機。此前，大陸無人機數度飛到金門營區近空拍攝崗哨與軍事設施，台灣士兵或丟石頭，或以木棍揮趕。

當年8月初，時任美國眾議院議長佩洛西不顧北京警告訪台後，大陸進行「鎖島」等大規模軍演。

大陸民用無人機數度在金門現蹤，光是9月3日在4小時內出現2批2架次，台方駐點守軍發射信彈示警後，即快閃離開進入廈門，台「金防部」通報各據點加強警戒，嚴防各種可能的狀況。（台灣「金防部」）

金廈之間隱形的線

《聯合報》報道，金門和廈門之間有一條隱形的「禁限制水域線」，跟台海中線一樣，是台海間的默契之線，兩岸官方都很有默契地遵守，不會輕易跨越。但此次翻覆事件之後，大陸會否打破默契，金門縣政府將密切關注。

報道引述兩岸知情人士透露，國台辦14日之所以會強烈譴責，是因為民進黨政府早前突襲式下令業者停止招攬赴大陸旅行團。

2020年初疫情暴發後，台灣就禁止旅行社組團赴陸旅遊至今。去年11月，台灣官方宣布今年3月起將解除「禁團令」，開放組團赴陸旅遊。

至於政策為何突然轉彎？台灣官方給出的理由是：大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航線運行方式，衝擊飛航安全。

兩岸早在2018年即有M503航線爭議，當時台灣民航局曾一度限制兩岸春節加班機總量反制。（聯合新聞網）

知情人士向《聯合報》說，如今兩岸沒有互信，以前類似事情可透過管道溝通，通常許多事都可大事化小、小事化無。但現在兩岸失聯，眼見網民炸鍋，大陸官方要適時表現「硬氣」。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文說，在此特殊時刻，要堅決支持中央政府據理交涉，維護台海上的正義與公道。「我們要相信自己的政府力量會為維護大陸漁民的安全利益恪盡職守。」

台灣1月13日舉行總統大選，現任副總統兼民進黨主席賴清德當選下任總統。他在勝選後的國際記者會上承諾維持台海和平穩定，並強調這是他擔任總統的重要使命。對於現在發生的金門翻覆事件，各界都關注這名自稱「務實台獨工作者」的台灣下任總統，究竟會怎麼處理應對，以及他會不會信守維持台海和平穩定的承諾。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

