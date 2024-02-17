4大生肖春節尾聲橫財運大爆發　屬蛇偏財星入命　一類人正財超旺

新年到了，大家都希望一掃過去一年的霉運，迎接新年新氣象，陸媒《搜狐》統整四大生肖下週將迎來好運，發橫財。屬虎的人將不斷遇到貴人，屬兔的人好運連連，屬蛇的人「偏財星」入命，收入有機會增長，屬鼠的人正財運旺，身邊發財機會變多。



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生肖虎

屬虎的人心地善良，而且為人很大方，情商很高，對待朋友都是兩肋插刀、有情有義，無論是友情、愛情，屬虎的人都很重感情，他們善於解決一些別人解決不了的困難，他們認為，沒有什麽困難是自己解決不了的，其實他們運氣一直都不錯，不過下週會不斷遇到貴人，幫助他們。

生肖兔

屬兔的人這週運勢不佳，做什麽都不順，生活中總是麻煩不斷，主要是因為他們與太歲相沖，導致運氣不好。不過下週他們將與太歲相合，從而強化了生肖兔的運勢，因此屬兔的人下週將好運連連，還會接到橫財。

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生肖蛇

屬蛇的人擅長抓住機遇，他們心思細密，平時看不出來，但關鍵時刻不會手軟，往往能夠出手迅速，在事業上贏得先機。屬蛇的人下週「偏財星」入命，運勢有很大的提升，特別是收入的增長機會很大，要多與具有決策權的人物主動接觸，工作運勢會更好，只要肯努力就能達到目標。

生肖鼠

屬鼠的人脾氣會影響財運，他們必須抓住身邊機會，才可以收穫很多財運，不只如此，屬鼠的人橫財、正財運都是比較旺盛，下週運勢更好，收入有望再增加。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】