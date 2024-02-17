陸艇金門海域捕魚翻船釀2死　馬英九：應該依法秉公處理

一艘載有四人的中國大陸快艇本月14日下午進入金門海域捕撈，遭台灣海巡署驅離時拒檢蛇行，隨後翻覆，其中兩人送醫後宣告不治，引發輿論關注。17日，台灣前總統馬英九表示，這類事件在海上難免會發生，應該依法秉公處理。



馬英九出席華僑救國聯合總會新春團拜時表示，這類事件在海上難免會發生，應該依法秉公處理。另一方面，最近兩岸關係較過去緊張，最大的問題就是政府不與中國大陸對話。他認為，這是非常不可想像的事情，雙方有這麼多涉及利益的關係，不對話怎能解決問題。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

涉事快艇本月14日遭台灣海巡署驅離時拒檢蛇行，隨後翻覆。金門第九海巡隊副隊長陳建文說，船上四人落海，後來被海巡人員救起，但其中兩人送醫後宣告不治。翌日，台灣行政院海洋委員會表示，這艘快艇是兩岸加強取締的「三無船舶」，即無船名、無船舶證書和無船籍港登記，是兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於此類船舶都會加強取締，強調海巡署無惡性執法，且已聯繫漁民家屬盼協助善後。

國台辦發言人朱鳳蓮則強烈譴責，指大陸為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，「反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這宗惡性事件發生的主要原因」。