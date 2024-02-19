台中美食網紅偕員工出遊　旅巴與貨車相撞7傷　網紅直播求救

台中市大甲區昨日（18日）晚間有旅遊巴與貨車相撞，消防員到場救出受困的7名傷者，當中包括56歲姓吳貨車司機。吳被救出時沒有呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，但尚未脫離危險期，還在醫院搶救中。現場有傷者說，疑聞到貨車司機身帶酒氣。警方表示，仍需抽血檢查確認有無酒駕。



台中市大甲區2月18日發生旅遊巴和貨車疑對撞車禍，共7人送院。（聯合報）

台中市消防局於晚間7時58分接獲報告，出動消防車1輛、救護車5輛、警備車1輛，消防人員17名到場搶救。消防員到場發現，旅遊巴上共有24人，與由1人駕駛的貨車相撞。旅遊巴因車輛撞擊致車體變形，導遊受困車內，而貨車司機則當場失去生命跡象。

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貨車司機疑涉酒駕命危

消防局表示，經救出7名受困傷者，分別送往大甲光田醫院及李綜合醫院救治，其中年約60歲貨車司機則送往大甲光田醫院搶救中；至於確切肇事原因仍待調查。警方表示，仍需抽血以確認貨車司機有無酒駕。

據指出，這是台中一個網路美食直播平台邀員工旅遊，回程途中行經大甲出事。平台直播主「肥大叔」在網上有100萬人追蹤，他在車禍後也不忘直播求救，希望網友幫忙確認出事地點並報案，猶幸最終有網友認出地點，馬上留言「大甲北堤東路」，建議對方先停直播致電報案。