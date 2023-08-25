台灣奧迪妹醉駕撞死好媽媽　竟還拍片「爆粗」零悔意　市長也震怒

撰文：ETtoday
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台南安平區23日上午發生醉駕撞死人車禍。

21歲魏姓熱褲妹開著奧迪醉駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子。

把婦人撞至重傷　當場竟還顧着拍片只關心愛車情況（點圖了解更多）：

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孫姓女子的兒子出面悲訴，媽媽苦了10幾年，好不容易要開始享受人生，也辦了護照要出國，沒想到卻成了來不及實現的願望。

該起案件發生在23日上午7時許，21歲魏女22日晚上在朋友家喝酒，喝到23日上午駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，直接撞飛孫姓婦人，再撞進一旁的店面內，酒測值竟高達0.57，孫婦送醫後不治。

孫婦的兒子林先生悲痛表示，媽媽這一兩年好不容易終於比較輕鬆，終於有辦法出去玩了，她還辦好護照，可是卻沒辦法使用，苦了那麼久的日子，才這麼一點時間，就把它剝奪了，對她來說「真的太不公平了！」。

林先生說，媽媽最近還在視訊時候教孫女怎麼叫阿嬤，結果學不完一整句，阿嬤就不在了。他哽咽說，為什麼會造成我們家這樣呢？

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提到肇事女子事發後還在IG PO文，林先生憤怒直言：「真的很可惡！可是我們也束手無策，司法對她的懲罰太過輕微了，這是一條人命耶！」

而魏女事後被發現，她在車禍當下先將奧迪爛毀的畫面PO上IG限時動態，影片中可見幾名警員辛苦替她移車，背景音則是她含糊不清的飆罵，只聽出是在狂吼三字經，完全不關心被她撞成重傷的孫女。

目前魏女也已將IG、抖音帳號關閉。

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魏女的離譜行為引發民眾撻伐，台南市長黃偉哲表示：「對於魏女醉駕之後撞死無辜市民，心裡感覺非常遺憾，但是更遺憾的是她犯後的態度，知道她交保後又在限時動態上，發表影片爆粗口，我覺得這對被害者家屬不僅是受了傷，而且在他們傷口上灑鹽，這等於是二度傷害，我們真的無法接受，是可忍孰不可忍，在行政作為上，也會加強醉駕的防治，以及交通安全的教育，還會加大力道減少遺憾的發生。」

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