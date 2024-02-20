廈金海域爭端｜台行政院：禁限海域續護漁執法　台軍方不主動介入

廈金海域日前發生大陸籍漁船「越界」，遭台灣海巡人員追緝拒檢，蛇行翻覆導致船上4人落海，其中2人死亡的事故後，19日首度有金門遊艇遭大陸海警局人員強制登船臨檢，造成遊客驚嚇的突發狀況。台行政院長陳建仁20日喊話，希望兩岸之間應該以理性、對等、互相合作的方式來維護金廈海域的安全，讓兩岸人民更健康有序的交流。



台防長邱國正則稱表示，為避免戰爭及升高衝突，台軍不會主動介入，相關事件由海巡署處理。唯邱國正對此坦言，台灣軍方很擔憂兩岸擦槍走火。



19日首度有大陸海警局臨檢台灣船隻，此舉被認為兩岸緊張關係再度升溫，且陸媒主張，大陸海警在廈金海域執法巡查是廈金海域不存在「禁止、限制水域」的印證。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

台灣行政院長陳建仁20日上午於台灣立法院受訪回應，根據《兩岸人民關係條例》，重申台灣對於金廈之間的海域本來就有所謂的限制及海域規範，台灣都是在現行法規限制或禁止的海域中進行相關安全防護，讓漁民得到保護，「這是大家都已經有的共識」。

陳建仁說明，台灣軍方早於1992年便劃定這些限制和禁止海域，兩岸雙方都是按照這樣的區域來進行相關執法作為，矢言台灣會持續保護海域，來維護海域安全及漁民權益，「我們會繼續這樣做」。

針對大陸籍漁船翻覆造成傷亡事故，陳建仁呼籲雙方對於所謂的非法漁船、「三無船舶」進入這些海域的時候，雙方海警應該加以禁止，台灣也應該採取這些措施，而在發生意外的時候，台灣也盡力最大的努力予以搶救，陸委會亦請海基會跟相關家屬有所連繫和協調，所以他們都希望這件事情能獲得妥善解決，而現在還在檢調的調查當中。

針對大陸海警強制登檢金廈遊輪，台防長邱國正在立法院列席前受訪表示，這部分由海巡署處理，台防部是行政團隊的一員，但為了避免戰爭，台灣軍方不會主動介入。

邱國正指出，軍方一旦介入，可能會升高衝突，這不是所有人樂見的，希望可以平和地把問題處理好。身為軍人應該要避免戰爭，而避戰的方法很多，主要就是不升高衝突。