致癌｢蘇丹紅｣辣椒粉入市　台禁21間陸商產品進口　知名零食下架

具致癌風險的非法定著色劑「蘇丹紅」驚傳流竄全台，部分原料也流向在地知名老牌零食「蝦味先香辣口味」餅乾，緊急下架1236包。台衛生福利部食品藥物管理署20日宣布，因違規情節嚴重，針對中國大陸輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，即日起暫停受理輸入查驗3個月。



蘇丹色素3號俗稱「蘇丹紅」，具潛在致癌性，非台灣批准使用的著色劑，研究證實蘇丹紅在人體會被分解為胺類化合物，屬於第二級致癌物，即「可能致癌物」，因此人體對於蘇丹紅的每日可容忍攝入量標準，是無法計算的，被環境部化學物質管理署公告為毒性化學物質。

台灣食藥署20日晚間發布新聞稿說明，官方原本自去年12月11日至今年6月10日，於邊境對大陸辣椒粉採取100%逐批查驗措施，「因違規情節嚴重，中國大陸輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自即日起暫停受理輸入查驗3個月」。

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，蘇丹紅是多種化合物的總稱，本身為一種脂溶性的「偶氮類芳香族化合物」，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，常見的蘇丹紅有1號、2號、3號及4號，依據食藥署「食品添加物使用範圍及限量」，所有種類的蘇丹紅化合物，皆禁止當作食品添加物。

台灣知名零食品牌「蝦味先」因進口原料成份使用到該批違規產品，廠商已令市場下架。圖為蝦味先極上麻辣口味。（圖片來源：IG@kelly_foodlife ）

食藥署副署長林金富接受媒體電話訪問指出，此案源於日前雲林縣衛生局抽驗濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期至2025年12月12日）」產品，在今年1月30日檢出含有蘇丹色素3號18ppb，違反不得檢出規定。此案已於2月16日移請雲林地方檢察署偵辦。

林金富指出，由於這項產品全數出貨給全聯實業股份有限公司代銷，全聯公司已全數下架相同品項產品總計1萬1824罐。蘇丹色素若添加於食品中，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第10款規定，依同法49條可處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣8000萬元（約合1987萬港元）以下罰金。

林金富表示，經查這項產品原料是向新北市的保欣企業有限公司購入，新北市政府衛生局抽驗產品原料「紅辣椒粉（有效日期：2026年10月4日）」，2月9日檢出含蘇丹色素3號4ppb，隨即函請7家下游業者所轄衛生局協助確認相關製品回收情形，而這7家業者包括「蝦味先」製造商「裕榮食品」，截至2月19日，累計回收1056.988公斤。