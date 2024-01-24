農夫山泉被指用水庫水：言論自由無權干涉　相關標籤經嚴格審核

內地品牌定位專家顧均輝日前公開表示，著名樽裝水品牌「農夫山泉」自稱是天然水，實際上是「水庫水」。

1月23日，農夫山泉客服回應稱，農夫山泉在瓶身上明確注明是天然水，相關標籤經過國家嚴格審核，均為真實；至於顧均輝的說法屬於言論自由，「（我們）無權干涉，但若對公司造成影響，會向上級部門反映」。



農夫山泉官網顯示，公司的產品為「飲用天然水」，源自於水井、山泉、水庫、湖泊、地下泉水或高山冰川等，多年來堅持「天然、健康」的品牌理念，擁有浙江千島湖、廣東萬綠湖、湖北丹江口等在內的十二大水源地。

《紅星新聞》報道，中國食品產業分析師朱丹蓬介紹，恒大冰泉是礦泉水，屬於地下水；而農夫山泉是天然水，屬於地表水，「客觀來說，地下水水質確實是優於地表水的」。

公開資料顯示，天然礦泉水含有一定量的鈣、鉀、鎂、鈉、鍶、偏矽酸等礦物質鹽，這些都是人體正常生長不可缺少的物質，有利於人體健康。因此只要是在水質清潔、無污染的情況下，符合國家生活飲用水衛生質量標準，長期飲用地下水優於長期飲用地表水。

朱丹蓬介紹，在某些語境下，天然湖泊也稱為水庫（天然水庫），因此顧均輝很有可能是用了廣義概念上的「水庫水」來指代所有的地表水。

《2022年京東超市礦泉水消費趨勢的報告》顯示，礦泉水的水源地已成為消費者購買決策的關鍵，愈來愈多品牌在產品上添加水源地的標識。

據公開信息，目前昆侖山礦泉水依托源自海拔6000米昆侖山玉珠峰，天然礦泉水泉陽泉背靠長白山吉林森工，康師傅長白山礦泉水同樣在吉林採用水源，冰露則來自上海青草沙水庫。

中國食品產業分析師朱丹蓬。（鳳凰網）

朱丹蓬認為，優質且稀缺的水源地一直是高端水品牌的主要賣點之一。2024年4月19日，農夫山泉宣布推出天然礦泉水品牌「長白雪」，意味着農夫山泉的水源已經不局限於地表水，「因此總的來說，顧均輝以偏概全地稱農夫山泉的水為『水庫水』，是有欠妥當的」。

朱丹蓬指出，農夫山泉的廣告語：「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」，在消費者心中留下深刻印象，但他認為「做好品牌定位和品質生產，才是重中之重」。