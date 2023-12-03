蹲地吃飯是陋習　四川涼山入戶檢查「村民蹲地用餐罰20元」

近日，「涼山網格員多次入戶糾正蹲地吃飯」相關消息引發內地網民關注與熱議。12月1日，四川涼山西昌市精神文明辦工作人員做出回應，稱這是為了糾正陳規陋習，因為蹲地上吃飯不文明、不衛生。



內媒《觀察者網》綜合九派新聞、百姓關注、央視網、星辰線上等消息報道，位於四川涼山彝族自治縣一村民11月29日發布影片稱，蹲地吃飯被指責不文明，網格管理員隔三差五就來檢查。（編按：網格管理員，簡稱網格員，是政府臨時聘用人員的一種，政府將社區（或村莊）劃分為「網格」，每個網格裡部署一名網格員和其他工作人員，負責搜集資訊和執行某些政策。）

該村民聲稱，用什麼姿勢用餐是自己的自由，難道也要被人管嗎？不滿稱道「什麼叫文明，其實你尊重他人的生活習慣就是文明」。

據了解，當地曾發布一則「人居環境罰款標準」，其中「蹲地用餐」這一項是罰款20元（人民幣，下同）。

影片經網絡流傳，不少網民認為「這種習慣又不影響他人，有必要糾正？」「在外邊蹲地吃飯確實不太好，但在自己家裡也要管？」質疑「管得也太寬了」。但也有網民認為，「不了解當地具體情況就不要亂評論」「建議大家先去看看那個場面到底是怎麼樣的」。

一網民表示，「很多人不理解，但你們想像的蹲和他們的不太一樣。那邊辦酒席請客，會出現塑膠盆裝菜放地上蹲著吃的情況。」

事件躍上輿論版面，當地精神文明建設辦公室工作人員回應稱，這主要是出於衛生考慮，地上很多時候會有動物糞便等等。

西昌市精神文明辦工作人員回應「百姓關注」記者稱，「（這是）針對陳規陋習這塊是一個專項整治，因為蹲地上吃飯不文明、不衛生，所以說規定裡面要求在桌上吃飯。」

據悉，涼山州2022年7月曾發布《關於治理蹲地用餐深化移風易俗的通知》，涼山州越西縣委也曾強調要「徹底改掉」席地而坐、蹲地就餐等陋習，形成文明新風。

另據「九派新聞」此前報道，前段時間，四川涼山普格縣新農村村委會發布了《新農村美麗鄉村行動人居環境罰款標準》。這一罰款標準中列舉了14種「髒亂差」的行為，涵蓋廚房、衛生間、客廳、臥室、院壩、入戶路6個地點。其中還明確了罰款標準，有3元、5元、10元幾檔，罰款金額最高的是「蹲地用餐」，罰20元。

儘管官方立意良善，但輿論褒貶不一，央視評論員白岩松則評論道，「入室檢查然後罰款，會不會侵犯村民隱私權、是不是涉嫌違法執法？這可不是小事。因此，多好的願望也得合理、合法規、合法。」