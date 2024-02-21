金門翻船︱台海巡署改口承認「船身多次接觸」　台媒批損公信力

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2人死亡，事件引發大陸不滿。台灣海巡署起初聲稱是大陸漁艇拒檢蛇行甩尾導致翻覆，未提及有發生碰撞。但金門地檢署20日揭發「雙方不慎發生碰撞」後，台海巡署才發新聞稿承認「船身多次接觸」。



2名死者家屬抵達金門，為死者進行招魂儀式。（中時新聞網）

陸船翻覆當天，台海巡署發新聞稿稱，發現一艘陸籍「無船名」快艇越界，執法過程中，「陸船蛇行拒檢，不慎翻覆，造成四人落海，本署巡防艇立即搜救」。當時海巡署人員曾表示，這艘越界快艇很猖狂，不但蛇行、拒檢，甚至還甩尾，後來不慎翻覆，造成四名陸船人員不慎落海，也未提及追逐過程有發生碰撞。

金門地檢署20日晚上表示，經訊問金門海巡隊，執勤隊員表示，當時雙方都超高速行駛，對方還不斷蛇行，雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆，四名船員因此落海。

金門地檢署說法曝光後，台海巡署才發新聞稿稱，在高速追逐下，船身有多次接觸。

此外，台海巡人員執法時未全程錄影、錄音，引發家屬及外界質疑。台海巡署稱，由於該艘陸船蛇行拒檢逃逸，負責蒐證的海巡人員在高速追逐狀況下，未拿取器材蒐證。

台媒：傷害台灣執法公信力

台媒《聯合報》報道指，姑且不論大陸漁艇是否真因蛇行導致碰撞意外，但台海巡署第一時間的不誠實，已讓自己陷入百口莫辯窘境。

《聯合報》報道指，誠實是最好的政策，更何況，事涉兩條人命，又牽涉兩岸敏感複雜的微妙政治關係，台海巡署的處理不僅難向死者交代，也傷害台灣執法公信力。