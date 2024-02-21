黃鴨在高雄也漏氣　不敵強風被吹到臉部變形前傾　淒慘畫面曝光

荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型吹氣黃鴨去年「游」到香港時曾經因不抵酷熱天氣而「放氣」，不料黃鴨近日「游」到高雄後同樣不敵天氣。高雄今日（21日）刮起大風，黃鴨被強風吹離原位，導致鼓風機電線遭扯斷，意外漏氣導致一半身體凹陷，出現許多摺痕。加上大風一吹，整隻黃鴨還一度前傾。



台媒報道指，高雄今日刮起大風，高雄港二港口在今日下午1時許平均風力達7級，每秒14公里。高雄市議員邱俊憲公開黃鴨遭大風「吹到變形」的照片，笑說「大家幫鴨鴨充電打氣，多日執勤難免『鴨力爆表』（與「壓力爆表」同音）」。

邱俊憲表示，近日強風等級已接近輕度颱風的邊緣，造成黃鴨有位移狀況，灌風進黃鴨內的鼓風機電線也意外被扯斷，目前工程人員仍在努力搶修中。

高雄市觀光局回應稱，黃鴨因為位處出海口直接受風，以致錨定位移，影響黃鴨電力裝置；目前工作人員正進行相關檢測作業，以儘速恢復相關裝置與黃鴨超萌形象。

高雄市觀光局呼籲「不可抗力，『鴨』力山大」，為確保現場作業及遊客安全，請周遭船隻保持距離以策安全。

黃鴨去年「游」到香港曾經因不抵酷熱天氣而「放氣」（點圖放大）：