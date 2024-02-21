兩岸海巡海警金門廈門對峙　台軍方：外島作好衝突資源準備

面對金廈水域兩岸海巡、海警的對峙情勢，台灣國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富上校上午表示，金廈水域狀況由海巡署依法處置，台軍全程掌握水域狀況，要求外島防衛部及海軍先行預擬可能的衝突態樣及處置方式，納入平時演練，作好衝突資源準備。



台灣軍方表示，本著不直接介入、不升高衝突原則，保持監控，若海巡有需求，依令實施應援。



2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2人死亡，事件引發大陸不滿。台灣海巡署起初聲稱是大陸漁艇拒檢蛇行甩尾導致翻覆，未提及有發生碰撞。但金門地檢署20日揭發「雙方不慎發生碰撞」後，台海巡署才發新聞稿承認「船身多次接觸」。

台海巡署指出，由於執法過程沒有能全程錄影、錄音，導致無法將關鍵事實完整呈現，引發家屬及外界質疑。台海巡署指出，2月14日的執法過程中，船上4名同仁，2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，但因為陸船蛇行拒檢逃逸，在CP-1051艇艏迂迴航行，高速追逐狀況下，船身多次接觸，海巡船身也受海浪影響劇烈晃動，同仁在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，負責蒐證同仁沒有辦法拿蒐證器材蒐證。

2名死者家屬抵達金門，為死者進行招魂儀式。（中時新聞網）

2月19日首度有金門遊艇遭大陸海警局人員強制登船臨檢，造成遊客驚嚇的突發狀況。台行政院長陳建仁20日喊話，希望兩岸之間應該以理性、對等、互相合作的方式來維護金廈海域的安全，讓兩岸人民更健康有序的交流。

台防長邱國正則稱表示，為避免戰爭及升高衝突，台軍不會主動介入，相關事件由海巡署處理。唯邱國正對此坦言，台灣軍方很擔憂兩岸擦槍走火。

台防部情次室情研中心情報官黃明傑表示，「針對馬祖、澎湖與金門地區周邊中共軍事及公務船舶動態，國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控、適切應處，而針對日前金廈水域事件，現已進入司法調查階段，國軍不主動介入，避免升高衝突局勢。」

19日下午有六艘大陸海警執法船在金廈海域週邊航行，較上午的四艘還增加兩艘。（中國港口網）

而對於美國國務院呼籲兩岸克制，解放軍軍動作、兩岸局勢是否升溫改變？黃明傑則說，針對解放軍當前在台海活動狀況，台軍嚴密掌握，目前沒有異常。

台防部發言人孫立方也強調，此事件目前由海巡署以司法案件角度處理中，台防部不會直接介入，避免升高當地緊張局勢，但台防部作為整體國安團隊一員，絕對依政府立場持相關單位執法，同時也有信心與能力確保整體安全。