大陸拖船跨年期間闖台水域嗆「台灣就是個省」　海巡署廣播驅離

軍事專頁「Taiwan ADIZ」記錄兩艘大陸籍拖船於跨年期間闖台灣水域，其中「寧海拖5001」周二（2日）天凌晨位置在鵝鑾鼻東面不到3浬。對此，海巡署表示，全程監控兩船動態無違常，持續伴航監控及廣播驅離。



據「Taiwan ADIZ」表示，兩艘大陸籍1400噸拖船（寧海拖5001、遠辰）於跨年期間闖台灣水域，起初，對方稱要從台灣東部蘭嶼、綠島和本島間北上，後來卻沿西部海域北上，甚至航至高雄外海後回頭南下，並到領海內，且還向前來驅離的海巡署艦艇嗆道「台灣就是個省，什麼你國啊你國的」。而周二凌晨4時，「寧海拖5001」位置在鵝鑾鼻東面不到3浬。

對此，海巡署回應指，去年12月31日發現「寧海拖5001」及「遠辰」兩艘拖船於鵝鑾鼻西南外海，有航入台灣限制水域之虞，遂即刻派遣線上艦艇前往預置應處。抵達現場後，海巡署艦艇發現兩拖船拖帶一工作平台往北航進台灣限制水域，立即實施廣播驅離。

海巡署稱，元旦日（1日）發現上述兩船轉向南航，遂聯繫「寧海拖5001」船，其稱因海象惡劣而轉向航行避風，海巡署艦艇考量現場實測風力和浪高情形，加上拖船運轉能力受限，基於安全因素，所以持續伴航監控及廣播驅離。另一方面，「寧海拖5001」等兩船位於距鵝鑾鼻東北方17浬海面上、航向北北東（東部外海），海巡署台東海巡隊10086艇已航抵其行經海域預置，接替執行伴航監控勤務。

海巡署強調，自發現「寧海拖5001」及「遠辰」船後，便和軍方保持密切聯繫，全程監控動態並協調航港局VTS與海巡署線上艦艇同步廣播驅離，直至駛離。當局稱，兩船航行期間並無滯留及違常等情事。