華航54歲飛機維修員移除起落架時遭夾死　公司開展調查：協助撫恤

中華航空今日（21日）傳出重大工業安全意外。台媒報道指，今日上午一名維修員在移除飛機起落架時，遭起落架夾住，送醫後宣告不治。華航證實有此事，華航表示對此深感遺憾，會全力協助家屬處理後續事宜及撫恤作業，內部也已展開調查。



台媒報道指，今日上午中華航空一名維修員在執行飛機起落架移除時，遭起落架夾住，送醫後宣告不治。圖片非涉事班機。（《ETtoday新聞雲》）

台媒《聯合報》報道，華航一名54歲徐姓飛機維修員今天上午在桃園機場13、14機坪進行報廢客機拆除作業，上午11時20分因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂，起落架自動收起，被起落架夾住重傷。現場其他工作人員雖在第一時間將他救下送醫，由意外發生到將人救下送醫不到17分鐘，但因為傷勢過重，徐男被搶救後仍不治身亡。

報道指，夾住徐男的起落架是飛機起降的重要工具，如果安全裝置斷裂，起落架就會自動收起。

華航表示，華航一名修護員於今日執行修護拆卸作業時意外受傷，經立即送醫後仍宣告不治。針對此事，華航表示深感遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜及撫恤作業。公司已立即展開調查，釐清事件原委。

台灣民航局證實有該宗意外，並表示已接獲華航通報。桃園市勞檢處指，這是華航近5年來最嚴重的一宗工業安全意外，後續依重大職業災害究責。