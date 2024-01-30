華航波音777台北飛洛杉磯僅10小時　時速1329km有望刷新世界紀錄

在異常強勁的順風推動下，中華航空本月25日一架由台北飛往洛杉磯、編號CI5116的貨機時速飆到每小時826英里（約1329.3公里），僅用10小時18分鐘便抵達目的地，比表定時間提早1個多小時，有望打破全球商業航班飛行的非正式紀錄。



美媒《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，在聖嬰現象（El Nino）氣候模式下，過去一週高空強風勁吹，除了華航這班25日由台北飛洛杉磯的貨機可能寫下歷史紀錄外，同日同樣是台北飛洛杉磯的華航CI6客機，時速也達到822英里。

報道指出，目前並未有商業航機飛行速度的官方紀錄。但據航空新聞網站《簡單飛行》（Simple Flying）一篇文章指出，2020年2月，一架在格陵蘭附近飛行的英國航空（British Air）波音747飛機時速達到825英里，創下紀錄。

華航CI5116貨機只花10小時18分鐘（紅框處）就完成台北飛往洛杉磯7205英里航線，時速飆到每小時826英里（約1329.3公里），平均達到700英里。（Flightradar24網站）

報道稱，華航CI5116貨機的巡航速度為時速564英里，但急流使其速度超過每小時800英里。這使得這一航班僅用10小時18分鐘就完成7205英里航線，平均時速達到700英里，這包括起飛、降落與旅程中所有較慢的時刻。

據公開資料，這架編號B-18773是華航第一批新進的波音777貨機，最快速度826英哩，對地面速度來說，已經超過1馬赫（對地面速度超過1225公里），真空速度（因為地球也在轉）沒有那麼快，意即對空氣的實際速度，沒有那麼快。

一般而言，若從洛杉磯逆風飛往台北的西向航班平均飛行時間為14小時40分鐘。

在向華航詢問後，華航向台媒《中央社》表示，華航運用業界頂尖飛行計劃系統與航空氣象系統，參考最新的高空風層資訊擬定每班航機的最適航路，以達節能減碳與用油效率的目標。當日CI5116台北飛往洛杉磯貨機航班，以高效能的777F貨機機型執飛，並依飛行計劃規劃最大順風空層飛往目的地。