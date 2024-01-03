羽田機場JAL飛機起火｜驚人相似？2007年華航於日本機場起火事故

日本羽田機場昨一架日本航空班機降落時，疑擦撞海上保安廳飛機，隨後起火燃燒；日航379人全數脫困逃出，海上保安廳飛機則5死。



回顧2007年，中華航空當時一架飛往日本沖繩縣那霸機場班機，降落後突然着火，157名乘客全數在94秒內逃出，8名機組員及時死裏逃生。

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2007年8月20日，中華航空一架編號CI120飛往日本沖繩的波音737-800班機，安全降落後在日本琉球那霸機場後，停泊於停機坪時突然起火。

當時，機上157名乘客、8名機組員緊急疏散逃生，乘客在94秒內全員逃出；正副機師則在起火1分46秒後，靠着逃生索從駕駛艙跳到機坪，飛機隨即爆炸，立刻陷入火海，飛機幾乎完全燒毀。

根據當時日本NHK電視台報道提及，乘客相互幫忙才能順利全數逃出。

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從NHK還原現場所播出畫面可看到，飛機開始冒火7秒後，可看到前門的逃生梯先放下，30秒時火勢明顯變大，1分鐘後開始有乘客滑下逃生梯，有人可能跌倒撞在一起，這時已跑走的人還回頭幫忙，好讓逃生梯不被堵住。

起火後1分30秒時，乘客全部逃出；機師則是在15秒後，從駕駛艙跳下，幾乎是同時飛機開始劇烈爆炸。

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展開事故調查，飛機設計螺帽側的墊片掉落，造成下止擋組件由軌道脫落，是其中主因；當飛機停妥後，漏油與右發動機高溫接觸引發火勢，並造成飛機發生數次爆炸後燒毀。

事後5天，美國聯邦航空總署發布強制令，要求全球2300架新一代波音737型客機，全面檢修。

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