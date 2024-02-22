陸艇金門翻覆｜生還者翻供　金門檢方：原筆錄自承沒感覺船被推撞

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2傷。其中，2名生還者返回大陸後翻供，稱遭台灣海巡艇撞翻。對此，金門地檢署周四（22日）表示，生還者在海巡跟檢方訊問均自承有加速逃逸發生碰撞，但沒感覺船被推撞。



2名生還者被救起後，已於周二（20日）返抵大陸。他們向陸媒表示，其乘坐的船隻急轉彎不會翻船，之所以翻覆，是因為遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發輿論風波。

金門地檢署主任檢察官施家榮下午召開記者會指出，在海巡署詢問及檢察官訊問過程中，徐姓生還漁民曾表示，大陸船隻於案發時有加速逃逸，兩船有發生碰撞等；王姓生還者則表示，當時船速很快，沒感覺船被推撞等。施家榮表示，檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影，海巡隊及檢方已對生還者進行詳細、完整調查，二人也都對海巡執行程序無意見。檢方又澄清並未對媒體就此案意外發生責任歸屬表示意見。

另一方面，外界質疑事發於2月14日，但第九海巡隊卻遲至16日才向檢方報驗。對此，施家榮也澄清，一般向檢方報驗前，司法警察需先對死者家屬製作筆錄，但此案死者家屬人在大陸，故案發當日海巡隊先口頭向檢察官報告，沒有在當天報驗，檢方則請海巡隊火速聯絡死者家屬。而由於檢方16日審酌死者家屬到台時間未能確定，故請海巡隊先行報驗。直到20日覆驗後，因死者家屬未對死因表達意見，後續將儘速安排解剖遺體以確認死因。