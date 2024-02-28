陸軍機頻巡台　美國防專家：對台灣的「越線」行為必須被制止

近年，解放軍軍機巡台次數增加，有美國國防專家周二（27日）表示，這除令意外對抗的風險上升，另還漸漸讓美國進入一種逆來順受的狀態，因此他呼籲美國必須向北京表明這是不可接受的，強調大陸對台灣的「越線」行為必須被制止。



《紐約時報》（The New York Times）刊出國防分析師路易斯（Ben Lewis）的文章，其以追蹤解放軍空軍巡台數據而聞名。文章表示，2020年台灣海峽的軍事力量平衡開始朝有利於大陸的方向逐步而深刻地轉變，當年8月，時任美國衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）成為40多年來訪問台灣的最高級別美國內閣官員，北京藉此在台灣周邊進行軍事演習以回應。之後，作為對這種訪問及其他被視為挑釁行為的回應，愈來愈多大陸軍機於以往被視為禁區之地飛行，

文章指，以往，大陸軍機很少越過台灣海峽中線，但2022年8月美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，解放軍當月越過海峽中線302次，基本上抹殺其邊界線功能。如今，大陸飛機幾乎每天都在越界，而台灣只有幾分鐘的時間來評估其意圖，文章形容這是一場危險的猜謎遊戲，為誤判敞開了大門。且今年以來，大陸向台灣上空發送了至少27個氣球試探，迫使台方選擇不採取行動抑或擊落氣球。

文章進一步提到，今年1月，台灣選擇了賴清德擔任下一任總統，其勝選為台灣政府提供了一個機會，使其對北京的軍事侵略能夠採取一種更透明的、類似於菲律賓的做法，後者已經證明，引起對北京在南海行動的關注有助於在國內、地區和國際範圍內贏得支持。

文章又強調，美國必須向北京表明，其軍事活動可能引發戰爭，是不可接受的；還應與台灣協調，以更有效方式遏制北京的挑釁，如加強訊息共享、空中巡邏演習，並確保台灣擁有充分的裝備和準備。最後文章指出，目前美國的戰略注意力正被烏克蘭和中東的戰爭所消耗，但若美國將目光從台灣所面臨的危險局勢上移開，那麼北京可能很快就會越過所有線。