台灣大選後最多　解放軍33架次軍機、6艘次軍艦巡台

據台媒報道，台灣「國防部」1月27日表示，1月26日上午6時至27日上午6時，台軍「偵獲」大陸33架次軍機、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中逾越「海峽中線」及其延伸線進入台灣島西南、北部空域13架次。報道還稱，台方另「偵獲」2枚空飄氣球，並表示這也是1月13日以來解放軍軍機繞台數量最多的一次。



根據台灣防務部門公布的大陸解放軍軍機艦動態顯示，截止27日上午6時止，「偵獲」解放軍軍機33架次（其中逾越「海峽中線」及其延伸線進入西南、北部空域13架次）、共艦6艘次，持續在台灣海峽周邊活動，台灣軍隊運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台灣防務部門公布解放軍於台灣海峽活動示意圖。

1月26日中午12時49分、下午13時05分，台方陸續監察到來自大陸的空飄氣球2枚，逾越「海峽中線」，分於基隆西南方101浬、屏東西北方132浬，高度約1萬7000呎至2萬0000呎，續向東飄行，並於昨（26日）下午13時13分、14時55分消失。

針對解放軍在台海周邊進行一系列演訓活動，國台辦曾對此表示，目的是堅決打擊「台獨」分裂勢力的囂張氣焰和謀「獨」行徑。「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。