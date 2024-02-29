台灣「2024經濟自由度指數」排全球第4亞太第2　官方：改革起作用

美國智庫傳統基金會周一（26日）發布「2024經濟自由度指數」，台灣在全球184個經濟體中排名第4，僅次於新加坡、瑞士及愛爾蘭，並於亞太地區排名第2。對此，台灣的國發會發文分析，近年推動的司法及法制改革，均有達到推進作用。



經濟自由度指數評比12項指標，以得分區分5個等級，「自由」的分數為100至80分，之後是「大部分自由」（79.9至70分）、「中等自由」（69.9至60分）、「較不自由」（59.9至50分）、「受壓抑」（49.9至0分）。台灣今年平均總分80分，雖較2023年減少0.7分，但連續3年受評為表現最佳的「經濟自由」經濟體。在12項評比指標中，台灣有7項指標列為「自由」等級，分別是司法效能（94分）、政府支出（90.5分）、健全財政（90.3分）、貿易自由（86.4分）、經商自由（84.9分）、財產權（82.2分），以及貨幣自由（80.1分）。

對此，國發會分析，台灣在2022年到2023年間推動多項法制改革，包括台美雙方經貿合作簽署首批台美21世紀貿易倡議協定、配合西藥專利連結制度修正專利法、引進商標註冊加速審查機制修正商標法、因應科技發展增加商品標示彈性修正商品標示法，以及友善企業併購新創事業的租稅環境修正企業併購法等，成功推進了貿易自由、經商自由、財產權等3項指標的得分。雖然貨幣自由得分由去年82.5分降為80.1分，但全球排名從去年第16名升至第5名，凸顯中央銀行以穩健的貨幣政策因應全球高通膨，達到成效。

當局指，儘管未來局勢充滿挑戰，但台灣在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色，政府將持續關注全球情勢發展並適時運用創新科技、韌性策略及經濟自由化精神，營造友善投資環境，並推動企業鏈結創新，以促進台灣產業國際競爭力。