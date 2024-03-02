《黑鏡》真實版！音樂人包小柏用AI「復活」愛女　還能唱生日歌

2021年台灣著名音樂人包小柏的女兒因病去世，年僅22歲。此後，思女心切的包小柏決心攻讀博士，希望以AI技術讓女兒在數字世界復活。近日，經過反覆嘗試訓練後，他如願通過AI（人工智能）復刻出了「數字女兒」，不僅可以即時回應對話，前陣子包小柏老婆生日時，「女兒」還為媽媽唱了一首生日歌。



包小柏曾透露，女兒在醫院治療的那幾年，是自己和妻子一生中最大的痛。女兒在離世前因氣切插管無法發聲，他誓要用科技重現女兒的聲音及影像。包小柏曾說道：「對我而言，AI可以讓我明確的知道，能把思念的模式換一種工具來表達。」

Netflix《黑鏡》（Black Mirror）也有這樣的情節。一位妻子在一場車禍中失去她的丈夫，最後通過AI在數字世界復刻出了一個虛擬丈夫。後來，那家公司甚至還推出肉身服務，真正實現「在現實中擁抱」的場景。

AI「復活」親人 未來可能是萬億級別市場

據了解，近內地電商推出許多AI「復活」親人或是讓老照片動起來的服務，最低只要10元（人民幣，下同）。今年春節前夕，電商平台數據顯示，服務商家售出超過400單，產業專家也預估，雖然該服務屬於萌芽階段，大陸或國際市場需求未來商機產值超過上萬億元。

據介紹，10元價格只是基數方便付款，實際的費用要看影片長短來訂，例如30秒80個字的影片大約360元，之後每30秒加收160元。相關文案由購買者自行提供，比如希望聽到親人說什麼、影片如何設計。

《上游新聞》報道稱，「修復老照片+讓照片動起來」、「照片開口說話」等服務，只能提供「形象克隆」和「聲音克隆」，「AI親人」只能說出定制者要求的語言，無法進一步互動。

AI「復活」親人未來市場龐大。（淘寶）

如果要實現像包小柏的「AI復活」費用則更高昂。例如要實現聊天功能，要用到ChatGPT或類似軟件，更要根據逝者生前習慣訓練語言模型。據了解，目前市場確實有少數店家做類似互動聊天功能，透過照片影像資料，建立面部模型，用聲音樣本進行模擬訓練，克隆人物音色，之後進一步瞭解逝者生前習慣個性，找尋專業人員使用「AI換臉」、「AI換音」，扮演逝者和定制者聊天，費用約為5000到1萬元。

業內人士認為，所謂「AI復活」其實就是當前大熱的生成式AI，或者說AIGC領域的一個細分賽道，本質上是利用圖像、語音、視頻、文字等多個領域中已經成熟的技術去生成個人形象、聲音、知識庫、思維方式、語言風格等等內容，再逐步將這些不同內容「拼接」成一個完整的產品。

AI「復活」主要購買者：失去孩子的父母

上海的超級頭腦團隊從2015年進入AI遊戲開發、VR、數字人等領域，在2023年3月份開始涉足「AI復活」這個嶄新的應用場景。團隊創始人張澤偉表示，截至目前，他們已經為超過600個家庭提供了相關服務，其中大部分來自因疾病、事故或自然災害而失去孩子的父母。張澤偉說。「我希望大家都可以盡可能多地留下自己的影像資料，從而能實現在世界上的真正意義的永生，也就不會被時間所遺忘。」

上海的超級頭腦團隊涉入AI復活的新領域。（新浪新聞）

張澤偉表示，作為中小團隊，我們其實做不了太多東西，進入到這個領域，也是我們整個團隊都覺得它的社會價值和意義比較大。這個行業目前還在早期萌芽階段，規模很小，短時間或許也難以推進，但觀察到國內甚至是全球的龐大的市場需求，我認為未來可能是萬億級別的市場。

主做AI名人復刻的數字栩生團隊創始人翁鼕鼕表示，「AI復活」這個概念本身是有需求的，但現在市面上已有的呈現形式，比如讓逝者照片可對話，可能並不是一個特別清晰或者真實的需求。翁鼕鼕補充說，「其實跟海外業務比的話，中國的業務豐富程度是特別高的，因為人多。所以這麼多人，哪怕比例很小的人需要這個東西，那也是巨大的市場。」