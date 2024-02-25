德國空軍運輸機拒絕中俄籍遊客參觀　生產商Airbus：向所有人開放

2月20日至25日，2024年新加坡航展在樟宜會展中心舉行。包括中國C919在內的各國航空機型在新加坡航展亮相。



不過，近日有多名中國網民稱，在參觀一架隸屬德國空軍的A400M運輸機時，遭該飛機的工作人員以粗暴的態度拒絕，理由是中國籍不可登機參觀。25日下午，該飛機生產商空中巴士（Airbus）在微博相關內容下發表評論進行回應，表示涉事飛機面向所有觀眾開放參觀。



據《環球時報》報道，微博網民「前站起飛」、「PLAN_DDG172」等在微博、小紅書各平台發布多條貼文稱，駐守在這架飛機前的有德國軍隊的軍人以及空中客車公司的工作人員。他們向排隊參觀的乘客詢問國籍，並表示「中國和俄羅斯國籍遊客不准登機」。「PLAN_DDG172」強調，機上德軍軍人還曾對他發起肢體攻擊，而「前站起飛」則拍下了空中客車工作人員在鏡頭前粗暴驅趕自己的畫面。

許多中國網民表示，自己在參觀德國空軍的A400M運輸機時，因為是中國國籍被拒絕。

「前站起飛」還稱，航展期間新加坡的各款戰機都非常歡迎中國遊客，還會用中文介紹；還能付錢穿馬來西亞的空軍飛行服和頭盔，只有空客（空中巴士）的A400運輸機明確不允許中國遊客登機參觀，連3～4歲的小孩子都被拒絕視為「威脅」。而且被拒絕的不只中國遊客，還有俄羅斯國籍的參觀者。

在愈來愈多參加本次航展的中國遊客表示自己遭遇相同情況後，空中巴士的官方微博在評論區表示，涉事飛機面向所有觀眾開放參觀。

不過據網民稱，「禁止中俄國籍遊客參觀」是該飛機上人員以口頭而非明文規定的形式告知參觀者，空中客車的回應並未提及這種做法是否得到了該公司或相關方面的授權。另外，空中巴士也未回應該公司工作人員與遊客發生衝突的具體情況。