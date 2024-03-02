加強對台灰色地帶施壓　分析：大陸海警執法未來擴及台海中線以東

金門翻船案發生以來，大陸海警持續在廈金海域常態化執法巡查，台灣官方將此定調為灰色地帶壓迫。



金門翻船案發生至今18天，中國大陸海警持續在廈金海域（台灣稱金廈海域）常態化執法巡查，台灣官方將此定調為灰色地帶壓迫。受訪學者分析，這些施壓行動未來更可能進一步擴及台海中線以東，台灣若不預先做準備，恐面臨更大壓力。

大陸漁船在金門翻覆兩死案自2月14日發生以來，兩岸11輪磋商未果，大陸海警也持續在廈金海域展開常態化執法巡查行動，對台施壓態勢明顯。

多家台灣媒體2月28日傍晚起陸續引述台灣國安高層說法，指中國大陸利用此事對台進行灰色地帶壓迫；而台灣一開始就將其定調為海上執法事件，無關政治，並會以獨立司法調查與適當揭露媒體社群操作因應，讓壓迫效果降至最低。

所謂灰色地帶衝突，是指介於戰爭與和平之間的非傳統安全、非正規武力衝突，常見形式包括網絡戰、虛假信息、演習包圍、經濟制裁、間諜活動，以及海上民兵等。 灰色地帶壓迫則是指運用這些衝突進行施壓。

台灣中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受《聯合早報》採訪時指出，這次大陸海警的行動當然算是灰色地帶行為的一部分，但北京更重要的目標是推動對台灣海峽的法律戰。現階段運用這次事件突破對金門、馬祖禁、限制水域的執法權跟管轄權，下一步相信會將範圍拓展到台灣海峽中線以東。

不過，這次金門翻船事件中，台灣官方公布事發過程如同「擠牙膏」，起初只提及大陸漁船蛇行拒檢，直到生還船員返陸透過媒體控訴快艇是被撞翻，才坦承兩船多次碰撞。

此外，台灣海巡署一開始以偵查不公開為由拒絕交出事發錄影，台灣政府的海洋委員會主委管碧玲也說，追緝錄影片約五分鐘，決定先交檢調部門調查，過後才公布。最終台灣官方又改口，指驅離和翻船過程並無錄影，海巡艇也沒配備全船監視系統。

揭仲認為，台灣在應對上有些忽略事態影響，國安高層在事件發生十餘天後才出來定調也有些晚，對凝聚民意信心效果有限。

他研判，即便磋商結束，陸方海警船還是會持續突破禁限制水域，甚至以追緝船隻為由行使緊追權，跨越到台海中線以東，屆時兩岸執法船隻在海上短兵相接的頻率也會增加， 台灣現在就必須研擬各種可能應變方案。

不過，台灣大學政治學系助理教授蘇翊豪與台灣中央研究院政治學研究所助研究員沈智新，自去年11月起進行了一項為期兩年的灰色地帶衝突研究計劃。在第一階段面向1500人的情境問卷調查發現，台灣政府若對大陸的灰色地帶施壓採取強勢反制措施，確實能提升民眾的支持度。

蘇翊豪2月29日在中研院政治所演講時提到，這種現象也能解釋2022年8月解放軍圍台軍演後，蔡英文為何會要求台灣軍方採取必要且強大的反制措施，以及台灣政府在農曆新年前宣布停止旅行業組團赴大陸旅遊，反制大陸對台團客禁令等作法。

但台灣政府為何在這次金門翻船事件的反應相對低調，蘇翊豪在演講問答環節接受《聯合早報》提問時分析，目前兩岸民間對此事的對立情緒非常高漲，很可能就是導致難以達成初步協商結果的原因之一。

他認為，在此情境下，台灣政府要避免事態陷入僵局乃至擦槍走火，就不會只考慮民意而選擇強勢反制。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

