金門翻船｜陳建仁籲北京理性務實協商　海委會指事件涉認知作戰

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2傷，事件引發大陸不滿，目前兩岸正協商中。周二（5日），台行政院長陳建仁呼籲，北京應理性務實一起協商，對家屬做最好的保障，這也使金廈海域能更加和平穩定。



陳建仁表示，針對「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）進入台灣禁限制水域，海巡署本就應依法驅離並作相關檢查，但在檢查跟驅離的過程中，不幸發生漁船翻覆事件，令人感到遺憾。他續指，海委會與陸委會都第一時間對受難的死者與其家屬提供必要的資訊說明及撫慰相關措施，且會在這方面繼續加強。目前，案件已進入司法偵辦中，相信檢方一定會做最好調查，希望大家相信司法，讓事實真相能夠大白。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

陳建仁又認為，金廈海域是能夠和平穩定、能夠保障漁民權利跟海域安全，兩岸都需要共同努力，才有辦法確保這樣的情況，呼籲北京應該要理性務實地來一起協商，對家屬做最好的保障，也讓金廈海域能夠更加和平穩定，使漁民在那裡有捕魚的權益，也要讓所有不法漁船得到足夠的管制與驅離。他強調，這是雙方都一定要負的責任，一起努力才能確保雙方民眾權益。

另一方面，海委會主委管碧玲表示，翻覆事件有認知作戰。她舉例，有社論寫她下令海巡可對大陸海警自行開火，她真的只能用無以復加來形容。也有聲音歸咎說管碧玲成為兩岸整個協商過程的障礙，對此她駁斥，在談判桌外，建構成她是障礙者，這完全不是事實，也對她不公平，這些都是認知作戰的一環。