台少將當街強吻女子　台媒：女事主為已婚上校　出假聲明圖幫脫罪

台灣特勤中心已婚少將謝靜華早前被拍到酒後當街強吻一名女子，台灣的國安局對謝靜華記兩大過處分，並列為優先汰除人員。台媒《鏡週刊》5日揭露女事主是任職台軍「作戰及計畫參謀次長室」的已婚上校幕僚尤鐿濂，她在2017年曾接任中平艦艦長，是台海軍首位二級艦女艦長，曾備受關注。



尤鐿濂在2017年曾接任中平艦艦長，是台海軍首位二級艦女艦長，曾備受關注。（軍聞社）

《鏡週刊》的報道更指，事發後尤鐿濂曾用假名寫了一份聲明書替謝靜華脫罪，且沒有表明軍人身分，又拒絕接受台灣的國安局訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾。台灣的國安局高層明知真相，卻下令封口止血。

台灣軍方5日發布新聞稿指出，針對媒體報道「已婚女上校遭強吻」，所屬尤姓上校欲駕車協助國安局謝姓少將返家時，發生酒後脫序事件。全案對台軍形象及當事人，均造成相當程度斲傷，將秉毋枉毋縱原則，釐清事實真相；並視調查結果，提供當事人必要協助。

台灣防長邱國正5日表示，台軍沒有包庇，事件對女軍官家庭造成很大衝擊，但台軍一定要照顧同仁，如果有委屈，一定會處理。

據早前報道，謝靜華酒量不錯，下班後會小酌兩杯。然而日前卻不顧形象，與友人餐敘飲酒後，竟蹲坐在餐廳附近的廣場路邊休息，一名疑似與他同行的扎馬尾、戴口罩的女子蹲下細心照顧他。之後，謝靜華突然用手抓住這位馬尾女子的脖子開始親吻，後來還扯下對方口罩，開始嘴對嘴熱吻，熱吻畫面被路人全程拍下。