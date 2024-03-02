台灣特勤中心少將酒後當街吻女　被記兩大過列汰除名單

台灣特勤中心少將謝靜華早前被拍到酒後當街與一名女子熱吻，台灣的國安局周六（2日）表示，經調查後，對謝靜華記兩大過處分，並列為優先汰除人員，同時對案件相關人內部查察及儀測，無發現反情報疑慮。



當局指，對此案第一時間即展開行政調查，並依獎懲作業程序及行為情節，予以記兩大過處分，列為優先汰除人員；另外，若查有違法情事，將依法移送究辦。當局又強調，已對案件相關人員實施內部查察及儀測程序，迄未發現反情報相關疑慮，並指會以最高標準要求人員遵守工作紀律，若發生違法犯紀情事，均秉持勿枉勿縱原則，依法懲處，以正紀律。

據早前報道，謝靜華酒量不錯，下班後會小酌兩杯。然而日前卻不顧形象，與友人餐敘飲酒後，竟蹲坐在餐廳附近的廣場路邊休息，一名疑似與他同行的扎馬尾、戴口罩的女子蹲下細心照顧他。之後，謝靜華突然用手抓住這位馬尾女子的脖子開始親吻，後來還扯下對方口罩，開始嘴對嘴熱吻，熱吻畫面被路人全程拍下。

該女子並非安全部門人員，該聚餐也並非公事，謝靜華此事屬於個人行為。不過，台灣安全部門獲悉後仍相當震驚，下令嚴查，並表示如有違法情況，將移送法辦。

據介紹，謝靜華在賴清德2020年當選台灣副總統後，被賴清德從特勤中心、防務部門與台灣總統府侍衛室挑選出來，擔任他的警衛室主任一職，並在2021年元旦晉升少將。謝靜華外語能力很強，曾被派到美國「黑水公司」（Blackwater）接受訓練，擁有「國際保鑣證照」，是保護台灣地區正副總統的核心成員。