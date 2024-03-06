兩會．涉台｜政府工作報告未提｢和平統一｣　台官方：尚難論斷變化

國務院總理李強5日發表上任後首次的政府工作報告，在兩岸部分今年未提及「和平統一」，令外界擔憂是否影響台海和平。對此，台灣大陸委員主委邱太三6日表示，不會只單看一次的變化，或單純只看這四個字，「會理解一下是不是跟過去一樣，但現在還沒有辦法下論斷。」



第十四屆全國人大二次會議5日上午開幕，國務院總理李強發表的政府工作報告內容中，涉台論述於「統一」前，未見「和平」二字，引起討論。台灣立法院內政委員會6日邀請陸委會主委、交通部次長、交通部觀光署署長就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」進行專題報告，並備質詢。朝野立委均關注北京未提及「和平統一」的影響。

2024年3月5日，國務院總理李強發表履任後首份政府工作報告（直播截圖）

民進黨立委張宏陸質詢時提及，北京對台施壓，在最新發表的報告中將「和平統一」的「和平」兩字拿掉，身為兩岸事務主管機關的陸委會有何看法。

邱太三答稱，陸委會對歷年兩會，和中共黨代會的大會報告，都會進行研析，沒辦法馬上去下論斷，但會蒐集更多信息去分析北京官方用意。

邱太三進一步表示，「我們不會只單看一次的變化，和單純看這四個字，還有報告中其他涉及（台灣）的部分，以及和中國內部社會經濟問題的聯動等，也會會同相關單位，若外界有所關注，陸委會在例行記者會中會做比較完整的說明」。

台灣陸委會主委邱太三。（台灣陸委會）

無黨籍立委高金素梅質詢時追問，李強去年曾說和平統一，今年只提統一，和平這兩個字卻消失了，是不是代表對台灣的態度更強硬？邱太三回應，回顧比較長的歷史來看，民進黨執政的時候，北京對台都以「反獨做優先」，國民黨執政的時候，就希望「統一做優先」。邱太三強調，在這兩個裡面，做主軸上的區分，「我們也來理解一下，是不是跟過去一樣，或是有特別的用意，現在沒有辦法下論斷」。

高金素梅認為，陸委會沒有就時事作因應，現在兩岸惡意螺旋持續升高，非常嚴重不是好事，政府是全民的政府，有責任要降低危機。邱太三則回應，「我們都在努力當中。」