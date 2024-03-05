兩會｜李強工作報告　對台提出統一「維護中華民族根本利益」

第十四屆全國人民代表大會5日召開第二次會議，國務院總理李強首度進行政府報告。涉台議題層面，李強重申「九二共識」、「和平發展」、「統一」等關鍵詞，唯罕見提到「維護中華民族根本利益」。



這次的政府工作報告，在10分鐘左右響起了首次大鼓掌，不過對過去一年工作回顧，李強並未就兩岸關係著墨太多或有新陳說法。

在新的一年工作上，對台灣議題，李強指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

2024年3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議召開，國務院總理李強進行工作報告。（香港01）

今年中國「兩會」都已舉辦記者會，不過並沒有針對台灣議題特別進行回答，今次李強的政府工作報告，則是今年「兩會」期間官方首度釋出對台論述。

台媒《聯合報》報道，關於「中華民族根本利益」的說法，總書記習近平在2017年十九大報告便曾提及，當時他指出實現祖國完全統一，「是中華民族根本利益所在」、「是實現中華民族偉大復興的必然要求」。但過去幾年政府工作報告並未重述這個觀點，這次是2018年來首度出現。

而自2012年起，時任總理溫家寶首度在政府工作報告提及「九二共識」以來，歷年的政府工作報告，在兩岸方面，「九二共識」、「和平發展」、「和平統一」便從來都是關鍵詞，成為多年慣例。