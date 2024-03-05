兩會．涉台｜言統一缺和平？台學者：簡化對台陳述　未來做比說多

第十四屆全國人民代表大會5日召開第二次會議，國務院總理李強發表他上任以來首份《政府工作報告》，涉台內容提及要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉。媒體注意到，相對去年政府工作報告稱，要「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」，但今年的報告中，『統一』前面的『和平』二字已消失」。



此外，去年的《政府工作報告》稱「兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化」，這些文字都在今年的報告中消失，而以「深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉」取代。

2024年3月5日上午，十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李強作政府工作報告。（Reuters）

對於李強在《政府工作報告》涉台說法，台灣陸委會5日下午發布新聞稿回應，定調「兩會」是中共例行內部政治議程，本年官方所提報告以聚焦內部治理，尤其加強應對疫後內外部風險挑戰、提振低迷經濟及強化社會維穩工作為主。

針對今屆《政府工作報告》再次重申北京對台政策主張，台灣陸委會重申，台灣政府致力維護兩岸和平穩定現狀立場一貫，將持續堅定捍衛「中華民國主權」與台灣民主自由體制；也再次呼籲北京正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實，放棄僵化政治思維，透過不設前提的溝通對話，為兩岸健康有序交流及良性互動創造有利條件。

台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受媒體採訪時分析，今年2月下旬舉行的中共中央對台工作會議上，全國政協主席王滬寧先以「銳意進取、克難前行」形容過去一年的對台工作。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕。（01直播截圖）

王信賢認為，正因為這樣的定調，今次全國政協報告關於對台的內容著墨甚少，只談回顧未提展望；李強的《政府工作報告》更是直接未提及過去一年的對台工作。

關於北京今年的對台工作，王信賢指出，李強報告中的用詞雖略有調整，但整體不離既定對台政策方向。 王信賢強調，報告簡化對台內容陳述，並不代表中國大陸會減少對台行動，未來勢必「做的會比說的多」。