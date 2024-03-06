北京不認「海峽中線」立場明確　美國呼籲停止對台施壓

自2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台，掀起兩岸近年來軍事緊張最高潮後，儘管台灣官方多次重申，期望北京尊重台灣海峽中線默契，唯北京官方不認「海峽中線」的立場益發明確。美國國務院5日對此指出，北京持續在台灣海峽採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變台海現狀。美國政府呼籲北京停止對台灣施壓，並與台灣展開有意義的對話。



國防部發言人張曉剛上週在記者會重申對台主權，並指「兩岸根本不存在所謂的『海峽中線』」。

2022年，因應時任美國眾議院議長佩洛西訪台，解放軍自8月4日12時展開一連三天的「圍台」軍演。（香港01製圖）

台媒《中央社》報道，一不具名的美國國務院發言人5日以背景說明回覆該社詢問時，稱美國國務院注意到國防部發言人的評論，同時也提出美國的相關立場。

該名發言人指出，美國持續呼籲克制、勿改變現狀，這數十年來確保了台海以及整個亞太地區的和平與穩定。這不只是美國長期以來的利益，也是全球關注的問題。

發言人接續表示，北京持續在台海採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變現狀，「我們（美國政府）敦促北京停止從軍事、外交和經濟上對台灣施壓，而與台灣展開有意義的對話」，這與美國長期以來的「一中政策」一致，兩岸分歧必須通過和平方式解決。

針對張曉剛的談話，台灣防長邱國正1日回應稱，「海峽中線」是一種默契，這麼多年來雙方都謹守這個默契。若不承認「海峽中線」的存在，那意味沒有緩衝餘地，可能會對地區造成更大壓力，呼籲北京應該要多方考慮。