漢光、萬安演習7.24-28舉行　桃園機場擬禁航　拒配合演練會罰款?

台灣漢光39號演習將於7月24日至28日舉行，並首度移師桃園國際機場進行實兵操演。

台灣國防部表示，台軍將與民力、航管、警察等各單位密切協調，將對民眾衝擊影響降到最低。



台灣傳媒報道，本次演習將首度在桃園國際機場進行反空降、奪回機場操演科目，由陸軍航特部與特戰部隊擔任攻擊軍，並與守軍實施模擬對抗。演習日期初步為7月26日，擬發布為期1小時的禁航通報。官方近期將通知各大航空公司，並發布國際飛航通報。

漢光39號實兵演習將於7月24日至28日舉行，並在多個縣市同步進行。空軍規劃於台東民用豐年機場作為備援機場實施戰備起降，同時進行整補演練。同時，今年演習仍將實施台北港與淡水河口周邊保衛攻防科目。

漢光演習首度移師桃園國際機場進行實兵操演，演習日期初步為7月26日，擬發布為期1小時的禁航通報。（Facebook@桃園國際機場 Taoyuan International Airport）

同時，萬安46號演習將於7月24日至27日舉行，驗證防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練。值得注意的是，萬安演習期間會實施人車交通管制，屆時民眾的手機會收到空中威脅告警簡訊。

以2022年舉行的萬安45號演習為例，當時實施人車管制，並首度規劃「車停，人就近疏散」之防空疏散避難作為，除了車輛需遵照引導停靠外，指定區域的民眾亦必須配合下車前往避難設施。台鐵、高鐵各級列車會正常行駛，但旅客離站後必須遵照民防人員引導進行避難演練。

在演習期間，若民眾經勸導仍拒絕配合疏散避難演練及交通管制，依《民防法》第25條可罰款3萬元至15萬元新台幣。