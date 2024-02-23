中年漢長痔瘡嫌麻煩不睇醫生！自行用較剪、錐做手術5年 下場曝
撰文：TVBS新聞網
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痔瘡是現代非常常見的疾病之一，患者大多會出現排便出血、坐立難安等症狀，嚴重者甚至得動手術切除。然而，深圳就有一名58歲的男子，在2018年時發現自己的屁股長了2顆「硬東西」，但因覺得就醫很麻煩，於是便用各式各樣的工具「自己來」，直到日前病情越來越嚴重後，才緊急就醫求助。
根據《白鹿視頻》等多家內地媒體報道，一名家住深圳的58歲男子在2018年時，發現屁股長了2顆詭異的硬塊，除了讓他排便不順外，偶爾連坐着也會出現劇痛，「好像坐在仙人掌上」。但由於他懶得就醫，於是便自行持刀片切除，也發現效果不錯，因此逐漸增加自己的切除頻率，到了2021年甚至改用錐子來當成「手術工具」。
不過，男子屁股長硬塊的病情並未好轉，不但經常復發外，到了2023年更是瘋狂生長，讓他不得不又改用剪刀切除，豈料硬塊生長速度越來越快，迫使他必須前往醫院求助，也才得知自己的屁股長了多顆痔瘡。
醫生表示，男子在過去5年間多次自行切除痔瘡，但由於割的都是外痔，故並未徹底根治，且還留下許多疤痕。所幸，男子在接受專業手術治療後，如今恢復良好、已無大礙。醫生最後也呼籲，自行切割痔瘡除了可能導致細菌感染、發生破傷風，若未能妥善止血還有引發重度貧血之風險，故有相關症狀務必就醫接受治療。
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