職業特工隊？內地男戴「易容面具」入商店盜竊　一原因露破綻被捕

不少科幻電影、小說都曾出現以「易容面具」換臉的情節。



近日，大陸警方破獲一起竊盜案，吳姓男子為了躲避追查，竟戴著易容面具易容偷竊。

不過，最終還是因「膚色不自然蒼白」露了餡遭到逮捕。

「30歲圓面賊」真身竟是約50歲瘦臉男 點圖了解更多：

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據河南省南陽市公安局通報，南陽市淅川縣公安局荊紫關派出所12日獲報稱，有民眾經營的店家被撬開門鎖，近3萬元人民幣現金被偷走。

警方獲報後前往店家調取監視器畫面，發現當日凌晨一名身著迷彩服上衣的男子在被害人店內實施盜竊，畫面中嫌犯臉龐圓潤，推測年紀約30歲。

警方隨即調取現場及周邊路段監視器畫面進行分析，發現有一名男子的車中放有與嫌犯行竊時一模一樣的迷彩服，但該男子臉龐較為削瘦，年齡約50歲左右，與嫌犯體貌特徵大相逕庭。

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之後警方反覆重看監視器畫面卻發現，迷彩服嫌犯面色呈現不自然蒼白、表情僵硬，且臉部及膚色比例失衡，宛如一張「假臉」。

經過循線追蹤，警方17日在吳某家中將其抓獲，並在其家中發現作案工具，包括人臉面具、迷彩服、斷線鉗、鐵撬等。警方也查獲了首飾、現金等贓物，吳某也承認了入室盜竊的犯罪事實。

吳某供稱，自己此前曾多次因盜竊被公安機關抓獲，為了對付無所不在的監視器，想到不如「換一張臉再作案」，於是網購了一張乳膠人臉面具混淆視聽。

目前，吳某因涉嫌盜竊罪被公安依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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