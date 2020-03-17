【新冠肺炎】失業潮或再重臨　政府有何應對措施？

受反修例風波及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫症的雙重打擊，香港失業率顯著上升，特別是與旅遊相關的行業。然而，無論是特區政府的300億元「防疫抗疫基金」，還是新一份《財政預算案》，都沒有推出應對失業潮的政策，甚至連臨時工等短期措施都欠奉。回顧失業保障制度的歷史，如今跑輸鄰近地區的香港，其實早於2000年就研究設立強制性失業保險制度。為什麼當時被否決？如果今天社會條件改變了，香港是否應該盡快重新討論建立完善的失業保障制度？ 撰文︰楊皓鋮

受反修例風波及新冠肺炎疫症的雙重打擊，香港失業率顯著上升，特別是與旅遊相關的行業。然而，無論是特區政府的300億元「防疫抗疫基金」，還是新一份《財政預算案》，都沒有推出應對失業潮的政策，甚至連臨時工等短期措施都欠奉。回顧失業保障制度的歷史，如今跑輸鄰近地區的香港，其實早於2000年就研究設立強制性失業保險制度。為什麼當時被否決？如果今天社會條件改變了，香港是否應該盡快重新討論建立完善的失業保障制度？

無論是特區政府的300億元「防疫抗疫基金」，還是新一份《財政預算案》，都沒有推出應對失業潮的政策。（資料圖片／張浩維攝）

按政府統計處數據，香港的最新失業率（2019年11月至2020年1月）上升0.1個百分點至3.4%是超過三年半的高位，當中與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業的失業情況更達到5.2%。統計數據通常都有滯後問題，當下的失業問題只會更嚴重。

面對失業率攀升，疫症持續，政府失業援助制度的不足顯露無遺。例如在1月14日公布的「十大民生政策」，政府透過關愛基金向失業及開工不足人士提供最長三個月的現金津貼，但只限於曾經領取在職家庭津貼（職津）人士，後來這項措施被併入300億元「防疫抗疫基金」，而且不需要證明自己失業及開工不足，都可以獲現金津貼，津貼預計可以提早在7月發放，只是津貼額由三個月減少至兩個月。唯一不變的是，發放這些津貼的申請資格—職津—的變相資產審查。

1月14日政府公布推出「十大民生政策」，透過關愛基金向失業及開工不足人士提供最長三個月的現金津貼。（資料圖片／羅君豪攝）

在2020/21年度《財政預算案》中，政府提出每年增撥3,000萬元，增加「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」和「就業展才能計劃」的僱主津貼金額上限。這些都是直接資助僱主的措施，希望提升中高齡、低學歷、殘疾人士在勞動市場的相對議價能力，讓他們不至於成為經濟下行的最先犧牲品，但並不能完全惠及愈來愈多的失業人士。預算案中只有向「特別．愛增值」計劃增加報讀名額（約一萬個）和最高津貼額（由4,000元增加至5,800元）一項算是直接支援勞工。雖然「特別．愛增值」計劃針對2019年6月1日或之後失業或就業不足人士（包括被僱主要求放無薪假），但學員需要在每項課程出席率達80%，並在課程完結後才可以獲取津貼，換句話說起碼要一個多月才可以取得全額津貼。

縱觀各項措施，香港政府應對失業的施政邏輯在於希望透過救僱主去救僱員，並傾向以職業培訓來取代直接援助。而且，職津—即某個入息和資產限額—以上的人，政府並沒有相應的措施，正正這一點和健全的、保障所有階層的失業保障有根本差別。

在2020/21年度《財政預算案》中，政府提出每年增撥3,000萬元，增加「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」和「就業展才能計劃」的僱主津貼金額上限。（資料圖片／鄭子峰攝）

勞工及福利局局長羅致光這樣解釋：

若大家認真想成立失業援助金，必須一同討論失業援助金與遣散費及長期服務金的關係，以及相關的供款問題，世界上沒有一種失業援助金是既不需要供款亦不需要入息/資產審查的。不過，至今仍沒有人願意認真討論上述問題……但事實上，如果設立一個全新的失業援助金以涵蓋所有失業人士，將會涉及大量行政程序，例如申請人需提交他們的基本身份及住址證明、曾就業與失業的證明文件等。此外，更要建立新的電腦系統、招聘人員處理和審批申請、建立津貼的發放機制等等，估計整個工序完成都已是2021年，才能開始發放金額。羅致光，同心抗疫共渡難關，2020年2月23日

或者單就應急而言，政府的講法不無道理，然而上文已指出政府應急方案也有覆蓋率不足的問題。另一個根本問題是，到底是否低收入人士才需要，或值得有失業保障？譬如，香港僅有綜援提供失業保障，而2019年底，只有12,570宗成功申請個案，只佔同期超過12萬失業人口約一成，主要原因應該是綜援本身的入息和資產限額篩走了不少失業人士。香港政府有的只是低收入人士失業保障，並沒有全民失業保障，這個政策背後反映政府並不願意照顧一些「相對富裕」的人的失業問題。

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上文節錄於第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《是時候改變失業保障制度》。

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