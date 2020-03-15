【新冠肺炎】陳茂波：最新失業率將攀升至約9年來最高水平

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，近日環球股市動盪，經濟不穩。財政司司長陳茂波今日（15日）於網誌表示，香港經濟將承受更大壓力，失業率會加速惡化，重災區為飲食、零售、酒店住宿、建造等行業，更預告將於本周公布的最新失業率，將攀升至約9年來最高水平。 陳茂波又指，過去一周本港金融市場即使有較顯著波幅及交投量增大，但股票、期貨及衍生工具巿場均如常有序運作；對沖基金及主要市場參與者的坐盤或沽空情況亦未見不尋常變化，政府將持續監察市場情況。

陳茂波預告，本周公布的最新失業率，將攀升至約9年來最高水平。（資料圖片）

陳茂波今日以「顛簸中前行」發表網誌。他表示，環球經濟動盪令香港經濟承受更大的壓力，可預期失業率將加速惡化，當中飲食、零售、酒店住宿、建造等行業更為重災區。他續稱，不少企業縮減營運時間或暫時休業，裁員、減薪或要求員工放無薪假等，均使失業率和就業不足率上升，員工收入亦減少，更預告稱：「本周公布的最新失業率將攀升至約九年來最高水平」。

對於解決就業問題，陳茂波指增加公共開支是支持經濟及就業的方法，以建造業為例，政府有不少工程項目準備就緒，如223億元的「基本工程儲備基金整體撥款」，涉及一萬項小型工程、1.7萬名工人及專業技術人員。

陳茂波表示，在穩定經濟的同時，亦一直監察各個金融環節的情況，過去一周環球股市及商品期貨市場動盪，香港金融巿場即使出現較顯著波幅及交投量增大，但股票、期貨及衍生工具巿場均如常有序運作。他續指，港交所的交易、結算和風險管理運作亦有秩序地進行；對沖基金及主要市場參與者的坐盤或沽空情況，亦未見不尋常變化。另外，他指港元匯率、利率都大致保持平穩；銀行體系流動性充裕，並有充足的資本支持，政府將持續監察市場情況，有需要時再加固防禦措施，以維護金融穩定。

陳茂波又稱，在做好防疫的同時，需保存經濟元氣及動力，當前最重要的工作，是協助企業度過難關，「讓打工仔保住份工」，需要社會各界支持。