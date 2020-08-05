撰文：吳東偉
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反修例運動爆發迄今逾一年，社會氣氛漸見平靜，然而大批因參與街頭抗爭活動的年輕人面臨刑事檢控。青少年是社會未來的棟樑，縱然他們可能犯錯，也不應放棄他們，加上反修例運動成因複雜，因此《香港01》早前倡議，政府不應妄想僅靠刑事後果令年輕人守法，而是應法理情兼備修補社會裂痕，包括向被捕青年提供支援。無獨有偶，近日社會上有一群跨專業人士成立了一個名為「蛻變計劃」的援助平台，為被捕青少年提供法律諮詢與心理輔導服務，從而為高度撕裂的社會重建團結。
香港的青年問題一向複雜，經歷過反修例運動後，不同世代間的撕裂愈趨嚴重，缺乏互信。（資料圖片／羅君豪攝）
「蛻變計劃」成員之一、中大亞太研究所經濟研究中心副主任宋恩榮認為，過分嚴厲的處分可能導致年輕人與社會愈走愈遠，無助培養他們法治觀念。（資料圖片／歐嘉樂攝）
青少年是香港未來的棟樑，即使他們可能犯下錯失，社會也不應輕易放棄他們。（資料圖片／盧翊銘攝）
上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《心理輔導與法律支援並行 專家設平台 助被捕青年覓曙光》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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