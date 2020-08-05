反修例運動爆發迄今逾一年，社會氣氛漸見平靜，然而大批因參與街頭抗爭活動的年輕人面臨刑事檢控。青少年是社會未來的棟樑，縱然他們可能犯錯，也不應放棄他們，加上反修例運動成因複雜，因此《香港01》早前倡議，政府不應妄想僅靠刑事後果令年輕人守法，而是應法理情兼備修補社會裂痕，包括向被捕青年提供支援。無獨有偶，近日社會上有一群跨專業人士成立了一個名為「蛻變計劃」的援助平台，為被捕青少年提供法律諮詢與心理輔導服務，從而為高度撕裂的社會重建團結。