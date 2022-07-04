【恩威並施】孫東局長任重道遠

香港政府成立新的創新科技及工業局，由孫東教授出任局長，我深慶得人。孫東教授可以說是回歸以來第一位真正有相關科技能力、國際經驗和與國家對接經驗的學者專家進入政府成為局長。這次他任重道遠，需要整頓整個香港的科技生態。



孫東會不會是劉姥姥？進入香港政府這個程序大觀園，他便會發現香港政府的觀念原來仍然停留在上世紀90年代，他也可能要處理很多政府官員婆媳型的政治互動。當然，以他的經驗和過去的業績來看，他是有能力處理的，但是要處理也有先後程序，科學園和數碼港可能是他首先需要處理的項目，因為這兩個都是由政府全資負責的。

科學園於2002年正式開幕。截至2021年3月，園內共有23幢設備完善的大樓，總樓面面積共40萬平方米。科學園正在分階段擴建，以增加研發空間。（梁鵬威攝）

習近平主席參觀香港科學園，除了科大新校長葉玉如教授介紹她的學科研究團隊有關推動神經退化性疾病研究及科研成果轉化以外，科學園所展示的都暴露了落後的觀念。那天科學園的介紹像一個落後科技展示場，有幾個特色，但卻沒有焦點，什麼都有一些題目，但是沒有任何先進的東西可言。台上佈滿了很多大疆（DJI）的機械人，也有一些科學園自己研發的機械人，但卻像是石器時代的機械人一樣。那個深港模型更是驚人，只比一張麻雀枱大一點。這樣的格局，是很典型的香港作風：只有多，不精；以為量多就等於好。

整個科學園本身有很多問題，別的不說，簡單舉例如進入科學園的路標，真的很容易迷路。當然達官貴人到科學園沒有問題，因為有人引路，但是普通市民進去後根本不知道身在哪裏，找地方也非常困難。他們又採用政府的招標制度，裏面整個生態像一個地產發展項目，掛一個招牌要額外收幾十萬。科學園存在了那麼多年，有什麼真正能夠站得住的香港公司呢？它到底是一個政府自我補貼模式的科學活動中心，還是真正的科學園？

那麼怎樣才能把香港科學園弄好？第一，由香港成立的應用科學院（http://www.astri.org）應提升為科學園其中一個主力帶動科研的機構，由它去帶動不同類型項目的研究，要和企業對接。裏面的研究所也是長遠的，不是單個項目，尤其是AI、物流科技等，均應該有一個系統。

另外，在住宿問題上，應該和中大合作。中大和香港科學園附近都被豪宅包圍，是不是應該和附近的地產發展商商量，興建一些宿舍，製造一個能夠真正有人居住的社區。深圳南山區騰訊公司附近也有很多宿舍，讓騰訊員工在附近生活和居住，形成社區。科學園現在是沒有生活的，入夜以後雖不是一座死城，但真的是沒有什麼人氣。

其實數碼港也有類似的情況，他們做數碼娛樂，有很多都是對的題目，但是找誰來做，找誰去領導，卻缺乏方向，只辦大型活動。孫東教授可以考慮停辦一些活動或論壇，多做一些實事，和內地進行更強的對接，或者和亞洲地區有更強的對接，日本、韓國其實有很多創科項目可以借鏡和參考。

當然，最重要的是人才。現時香港缺乏創科人才，孫東教授可以考慮和職業訓練局（VTC）等相關學院合作，培養有關資訊科技、創科方面的技術人才。在大專層面，更應該和在做創科的中大、港大、城大有密切聯繫，加強應用性，並應該把應用研究及學術研究分開。應用研究需要長時間浸淫，而且會不斷經歷失敗。孫東教授在這方面必然會有認識。

孫東認為香港要繼續加強上游基礎科研的優勢，盡快發展中下游成果轉化和產業發展。（余俊亮攝）

接下來的問題是，香港創科可以有什麼特色？其中一個強項和中醫藥相關。浸會大學在中醫藥和健康相關的科研系統非常龐大，也有很大的經濟潛力，內地也會有很大的需求，而且它是跨領域、跨學科、跨年代的，可以醫藥帶動食療等領域的發展。另外，香港科技園公司管理的不止是大埔、元朗等工業邨，九龍塘達之路的創新中心也歸其管理，需要好好分工。另外，藝術科技和創意產業也是值得開拓的。

所以，一是與身體健康有關，二是和精神娛樂有關，都是香港創科發展可以做的事。孫東教授進入政府之後要先要整頓科技園和數碼港這兩個機構，也要加強創新科技署的角色；政府現在以活動為本的模式也需要改變和改良。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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