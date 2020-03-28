【訃聞】德希達遺孀瑪格烈特 感染新冠病毒逝世

哲學家雅克．德希達（Jacques Derrida）遺孀瑪格烈特．德希達（Marguerite Derrida，本名 Marguerite Aucouturier）剛於3月21日因感染新冠病毒不幸逝世，享年87歲。

瑪格烈特．德希達（Marguerite Derrida）（Facebook: Institut des Hautes Études en Psychanalyse）

1932年7月7日瑪格烈特出生於捷克斯洛伐克時期的布拉格，兩人於1952年相遇，並於1957年在美國結婚。瑪格烈特是精神分析師，亦是一位翻譯者，曾翻譯多部英國兒童心理學家、客體關係理論學派（object-relation theory）精神分析師梅蘭妮．克萊因（Melanie Klein）的著作，包括《1921-1945 精神分析文集》（Essais de psychanalyse 1921-1945）、《兒童精神分析》（Child psychoanalysis）與《哀悼與抑鬱》（Mourning and depression）。

德希達：拆毀形而上學

德希達與精神分析

除了瑪格烈特的職業外，德希達本人的解構主義，跟精神分析亦有很深的淵源。德希達早期批評佛洛伊德，指他雖口頭上否定哲學，但他的理論仍然依賴形而上學，更是一種推崇口頭語言多於書寫文字的邏各斯中心主義（關於這概念，可參考下面的【無睡意哲學】文章）；但後來德希達再次回到佛洛伊德的文本作解構式的閱讀，亦思考自己提出的解構進路跟佛洛伊德的方法之間的相似性。德希達與精神分析之間最觸目的，莫過於德希達跟法國最有名的佛洛伊德派精神分析師拉岡（Jacques Lacan）之間的爭議。

【無睡意哲學】德希達：解構主義——瘋狂的能指 - EP92

德希達曾如此總結自己跟精神分析之間的關係：他自己就像一個外來物體（foreign body）進入到精神分析建制的體內，而其宿主無法排拆或同化這個外來物體。有些細菌或會幫助身體消化，但也有些病毒會摧毁人體，而德希達所做的，就是以同時傷害與救治精神分析這具彷彿半死不生的屍體。

無法道出的夫妻往事

今天我們或許只能在紀錄片《德希達》（Derrida）之中，懷緬德希達與瑪格烈特兩人的身影。影片中的訪問者嘗試探問德希達夫妻相識的往事，但他卻有點半打趣地說：指在鏡頭之前，只能說出自己跟瑪格烈特邂逅、結緍的年份等事實（fact），不能透露更多。

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德希達逝去十多年，他的思想遺產仍有待我們整理；如今瑪格烈特亦魂歸天國，實在讓人感嘆逝者如斯。就如法國精神分析高級研究所（Institut des Hautes Études en Psychanalyse）發表的訃文所寫，瑪格烈特．德里達「剛剛離開了我們，一整個世界離開了」（vient de nous quitter, tout un monde s'en va）。

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