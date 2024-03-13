TikTok指美國眾議院通過剝離法案如「禁令」　冀參議院考慮事實

美國眾議院3月13日以352票贊成、65票反對，通過TikTok（抖音海外版）剝離法案，法案過關後會交由參議院表決。TikTok發言人回應指眾議院的法案如同「禁令」，冀參議院會考慮事實，了解到議案對經濟、美國用戶的影響。



TikTok發言人13日回應時，形容這項法案如「禁令」，並敦促參議員在採取任何行動前聽取選民的意見。

發言人指「我們希望參議院能夠考慮事實，聽取選民意見，並認識到法案對經濟、700萬家小企業和1.7億美國用戶的影響。」

美國眾議院能源與商業委員會之前在3月7日以全票通過提案，要求字節跳動在約6個月內「剝離」TikTok，即讓TikTok脫離中國母公司字節跳動，否則美國會向TikTok頒布禁令。法案在眾議院獲三分之二議員支持可獲通過，過關後將交由參議院表決，並要由總統簽署批准。

美國總統拜登（Joe Biden）8日表明，若國會通過法案，他便會簽署成法。

中國外交部發言人汪文斌2024年1月3日在北京主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人汪文斌13日較早前在例行記者會上斥責美方做法屬霸凌行徑，擾亂企業經營、破壞國際經貿秩序，將「反噬美國自身」。

汪文斌稱「美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。」