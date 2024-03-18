加沙｜拜登傳拖延軍援　特朗普也不是內塔尼亞胡的救贖

上周美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）公開呼籲以色列提前大選之後，拜登（Joe Biden）當局與以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府關係再陷低谷。拜登對於內塔尼亞胡加沙戰爭政策的不滿眾所周知，但拜登一直以來除了「出口術」批評之外，一直沒有任何施壓以色列的實際行動－－然而，事情似乎出現了變化。

根據美國ABC News 3月15日的報道，以色列高層官員聲稱美國開始拖延部份對以色列的軍援，稱10月7日哈馬斯襲擊之初，軍援來得非常快，但如今卻變得非常慢。該名官員表示不肯定背後原因為何，但清楚美國對於加沙戰爭的不滿。根據該名官員的說法，155毫米大砲砲彈和120毫米坦克砲彈都愈來愈短缺。

對此，美方官員表明沒有故意拖延任何已承諾的對以軍援，美方沒有改變支持以色列自衛的政策。

對於舒默批評內塔尼亞胡「離棄正道」（lost his way）、其政府不是此刻以色列所需，警告以色列若被國際社會垂棄將不能存活的言論，拜登不只沒有批評，更表達支持。「他作了一場好的演說......他表達的嚴重關切，不只是出於他個人，也代表了很多美國人。」

拜登重申兩國方案才是達成長久和平和安全的唯一道路。

3月17日，一架軍機空投物資進入加沙。（Reuters）

另一邊廂，內塔尼亞胡在剛剛過去的周末剛繼續強硬回應來自美國和西方國家的勸阻和批評。對於舒默的「提前大選」論，內塔尼亞胡聲明以色列不是美國可以干涉內政的「香蕉共和國」，批評其言論「完全不恰當」。

內塔尼亞胡又將提前大選同停止戰爭互相扣連，直稱國際社會有一些想要停戰的人對於以色列軍隊、政府同總理作出不實指控，只為提前大選，「因為他們知道此刻選舉將會停止戰爭，將國家癱瘓至少六個月。」（按：雖然以色列七成民意要求內塔尼亞胡下台，但民眾普遍支持以武力消滅哈馬斯。）

在穆斯林齋戒月未能停火之際，各界都擔心以色列進攻加沙「最後一城」拉法（Rafah）會引發重大人道災難。日前到訪以色列的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表明「我們不能坐視巴勒斯坦人面對饑荒風險」。同時到訪埃及的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦呼籲儘快實現停火。朔爾茨此前已表明如果以色列進攻拉法，區域和平將變得非常困難。

3月17日，德國總理朔爾茨訪問以色列，同內塔尼亞胡一同見記者。（Reuters）

對此，內塔尼亞胡則聲言會繼續進攻拉法的行動，「這需要幾個星期，這將會發生。」但他沒有說明「幾個星期」所指的是進攻拉法將會在幾個星期內開展，還是會在幾個星期內完成。分析普遍認為，目前以色列已經讓大量後備役士兵撤出加沙，並沒有馬上發動大規模地面進攻的人力。

同時，以色列內閣3月17日亦同意派出代表團到卡塔爾繼續停火談判，此為齋戒月3月11日開始後的首次。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）所代表的國防建制，似乎也傾向實現停火換回部份人質，聲言「有責任窮盡一切可能、準備好非常任何機會，包括現在這一個，來將人質送回他們的家庭。」由於要進攻拉法必需先把該城的百餘萬平民撤走，以色列國防部門的想法大概是希望能一石二鳥的換回部份人質，並把握數周停火機會安排好平民撤走的渠道。

內塔尼亞胡對於暫時停火卻似乎缺乏興趣。在過去的周末，有以色列媒體就報道指他有意押後停火談判的決定，在3月15日提早結束戰時內閣會議、16日又拒絕為此再次開會，直到17日才在特拉維夫街頭示威持續的壓力之下作出了決出情報部門首長率團到卡塔爾談判的決定。

3月17日，示威者在特拉維夫上街抗議內塔尼亞胡的人質政策。（Reuters）

但無論暫時停火能否實現，內塔尼亞胡依然不願意接受兩國方案，聲言讓巴勒斯坦人建國將會是「歷史上對恐怖主義的最大獎賞」。

對於國際社會持續增加的施壓，內塔尼亞胡則反問，「你們是否已經忘記10月7日，這場自納粹大屠殺以來對猶太人的最可怕的屠殺？你們是否那麼快就否定以色列對抗哈馬斯禽獸的自衛權？你們是否那麼快就喪失了道德良知？」

雖然拜登當局此刻已經將以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）幾乎當成是下任總理般看待，給予他內塔尼亞胡也未有過的訪問白宮待遇，然而，要踢走內塔尼亞胡依然非常困難。

3月初，甘茨（左）不顧內塔尼亞胡反對訪問華府。圖為其與國會參議院多數黨領袖舒默見面。（Reuters）

就算是提前大選，以色列法律也規定要三個月的競選期。在這段時間內，內塔尼亞胡有可能會將內閣中所有與他意見不合的人物都踢除，執行實際獨裁管治三個月。這很可能會大大加劇加沙人道災難。

在以色列軍隊此刻己大大縮減了加沙行動規模的背景之下，美國軍援會不會構成即時而有效的施壓也值得懷疑。

外界一直認為，內塔尼亞胡的最終盤算是要賭特朗普（Donald Trump）本年11月勝出選舉，然後以色列就能得到美國的無條件支持在加沙任意妄為。

特朗普對於內塔尼亞胡2020年大選後迅速承認拜登勝選懷恨在心。在3月17日的訪問中，他批評以色列錯誤地忠於美國民主黨人。（Reuters）

不過，這將「特朗普牌」也未必有效。在3月17日的霍士新聞台（Fox News）訪問中，特朗普就表明在他11月勝選之後，他會告訴內塔尼亞胡「你要把事情完結，迅速搞定，回復到和平的世界之中」。這種表態同內塔尼亞胡堅持以色列對加沙要有永久的安全管控大相逕庭。

當然，特朗普這一番話可能只是為了跟拜登爭奪不滿後者挺以態度的年輕人和左翼選票，且其含糊說法也意義不明。但從特朗普的這種表態來看，如果拜登在11月前真的進一步以實際行動施壓內塔尼亞胡的話，特朗普也很大可能不會利用其對共和黨的控制力為內塔尼亞胡辯護。