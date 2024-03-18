曾力挺以色列自衛　德國「轉軚」盼減少傷亡

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪問以色列期間發表的言論引起外界關注。在以巴新一輪衝突中，他過往支持以色列有自衛權，但最近似乎出現耐心逐漸消失的跡象。



朔爾茨17日在耶路撒冷（Jerusalem）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面時，表達對平民傷亡和援助物資不足的關切。他質疑這場戰爭所付出的代價是否合理，又稱世界不能袖手旁觀，看着巴勒斯坦人在加沙地帶面臨飢餓的風險。

他表示，已與內塔尼亞胡討論向加沙人民提供全面人道援助的必要性，要求以色列和哈馬斯達成停火協議。雖然他認同以色列有權自衛，但亦質疑以色列為戰爭付上高昂代價，以及質疑以軍進攻拉法會令平民無處可逃。

這些言論對於一直強調以色列有權自衛的德國領導人來說是異常地嚴厲。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2024年3月17日在耶路撒冷（Jerusalem）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Reuters）

包括美國和德國在內西方國家均反對以色列攻向拉法的行動，但內塔尼亞胡17日在內閣會議表示，以色列會進攻拉法，「我們會在拉法展開行動。這將要幾週時間，它會發生。」

內塔尼亞胡對此表示：「你們記憶力就那麼短嗎？你們這麼快就忘記10月7日，這是自大屠殺以來對猶太人最可怕的屠殺嗎？你們這麼快就否認以色列抵抗怪物哈馬斯的權利嗎？」