抓住恐怖分子　主動權到了普京手裏｜杭子牙

莫斯科遭受恐怖襲擊，俄羅斯安全當局迅速反應，很快抓到了包括4名槍手在內的11名極端分子，雖然ISIS一直聲稱4名襲擊者已逃離俄羅斯，但是主流媒體與權威分析都傾向於更相信俄羅斯發布的官方消息。

對俄羅斯普京而言，這真可以稱得上是壞消息中難得的好消息，如果恐怖分子全部跑掉，一個沒抓住，普京就被動了。因為對方精心選擇在普京當選前後搞這場襲擊，目的就是向普京示威，讓普京難堪。更何況恐襲發生前，美國已經發出公開警報並且和俄羅斯方面分享了恐襲情報。只是因為烏克蘭戰爭破壞了兩國情報合作的信任基礎，加之美國一直以來試圖顛覆普京政權，俄美已完全喪失政治互信，對美國提供的恐襲情報，俄羅斯一點都不相信，反而認為是在介入俄羅斯大選，給俄羅斯添堵。

普京本人也輕視了美國的恐怖襲擊預警，他在參加聯邦安全委員會擴大會議時曾表示:「西方一些官方機構最近發表的關於俄羅斯可能遭受恐怖襲擊的挑釁性言論。所有這些行動都像是赤裸裸的敲詐勒索，意圖恐嚇和破壞我們社會的穩定。你們很清楚這些，所以我現在就不詳細說了。」

所以，如果沒有抓住這批恐怖分子，面對媒體及反對派對他誤判情報訊息的質疑，普京就需要做很多解釋工作。俄羅斯的民主成分雖然很稀薄，媒體與反對派翻不起多大浪花，但是藉此發難，讓普京及其領導的政府難堪一下的能量還是有的。

但是，抓住這些恐怖分子，普京一下子就扭轉了被動局面。一來，普京可以展現俄羅斯在自己領導下的行動能力，為自己當選的合法性背書，鞏固自己多年在反恐與反分裂戰爭中樹立起來的強人形象。

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）2024年3月24日發布視頻，顯示恐襲疑犯被送至該委員會位於莫斯科的總部。（Reuters）

第二，也是最關鍵的，不僅可以通過審訊掌握這場恐襲的幕後主謀，以免被搞了一場對到底是誰幹的還稀裏糊塗，而且還可以通過公布抓在手上的這批襲擊者，可以通過做這方面的更細緻的工作，引導國際輿論和俄羅斯國內民眾的仇恨方向，打一場認知戰，把這場恐怖襲擊與烏克蘭和歐美聯繫起來，調動國內的反烏與反西方情緒，壓制國內反戰聲浪，爭取國內民眾對俄烏戰爭的支持，形塑戰爭的合法性。

俄烏戰爭爆發以來，因為這場戰爭顯而易見的性質，普京政權不僅在國際上遭遇普遍質疑，支持者寥寥，俄國內也存在很大的反戰聲浪。

特別是隨着戰爭進入消耗戰階段，俄軍在前線死傷慘重，被迫收縮戰線，先後三次徵兵擴軍，還爆發了普里戈任（Yevgeny Prigozhin）瓦格納僱傭兵集團內亂，俄國內的反戰聲音一直如魔音繞耳。

抓住這批恐襲分子，普京就可以利用恐襲在俄羅斯引發的普遍仇恨引導國內情緒，將恐襲與烏克蘭乃至整個西方聯繫起來，一定程度上扭轉這種局面。其實，恐襲發生後俄羅斯的官方的反應已經明顯有這個趨勢。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，最少143人死亡；受傷人數由145人增至152人。圖為22日晚上受襲後爆炸起火的克洛庫斯市政廳。（Reuters）

恐襲發生後，「伊斯蘭國」立刻認領了襲擊，儘管不排除「伊斯蘭國」有冒領引發國際關注的可能（恐怖組織經常這樣幹），但是包括普京在內的俄主要官員在尚未展開調查前，就無一不把襲擊和烏克蘭與英國等聯繫起來，開始了有意識引導。

所以，不管這場恐襲的背後主謀是誰，也不管烏克蘭和這場襲擊有無關係、有多大關係，俄羅斯最後都可能把他們聯繫到一起，兜頭潑澤連斯基一腦袋髒水，將之轉化為形塑戰爭合法性的強化劑，哪怕這種聯繫以常理推斷存在明顯勉強之處。

這就是國際政治現實主義成分，真相往往讓位於需要，不存在絕對是與非，當年小布殊在「911」後發動反恐戰爭進軍阿富汗和以薩達姆「可能有」大規模殺傷性武器為由發動第二次海灣戰爭也是這樣乾的。烏鴉一般黑，誰都別說誰！（本文轉自微信公眾號杭子牙）