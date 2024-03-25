莫斯科恐襲｜俄外交部發言人：美國擬用ISIS為烏克蘭「打掩護」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在俄羅斯《共青團真理報》撰文指出，在莫斯科恐襲事件發生後，美國試圖通過提及在俄羅斯被取締的極端組織ISIS來給烏克蘭「打掩護」，並為自己及其創建的澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）政權遮遮掩掩。



「美國的政治工程師們用他們的故事把自己逼入絕境，聲稱『克洛庫斯（又譯番紅花）市政廳』音樂廳（Crocus City Hall）的襲擊時間是由ISIS極端組織所實施。」她指出：「因此，華盛頓每天都在幫基輔脫罪，並試圖用被取締的ISIS這個稻草人來掩蓋自己及其創建的澤連斯基政權（的罪行）。」

扎哈羅娃指出，許多因素直接或間接地表明，美國政府參與資助了烏克蘭的恐怖主義行動。

「數十億美元和空前數量的武器，在沒有被問責和使用了腐敗計劃的情況下投資於基輔政權，還有對俄羅斯的侵略性言論，狂熱的民族主義，禁止就烏克蘭問題進行和平談判，無休止地呼籲武力解決衝突，拒絕譴責基輔政權進行的長達數年的恐怖襲擊，以及對澤連斯基的任何行為、甚至是最殘暴行為的大量信息和政治支持。」她列舉道。

這位俄外交部發言人還指出，美國此前對中東事務的干預導致了一些激進和極端組織的出現、壯大和制度化，而這些組織至今仍在該地區活躍。

2023年11月2日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）登上飛機，展開中東和亞洲的訪問。（Reuters）

「你可能會問，這其中的邏輯是什麼？金錢和權力。而且，考慮到國際法律禁止直接干預，這也是在恐怖分子手中播下了一種『可控的混亂』，重塑世界秩序。」扎哈羅娃表示：「請注意，向白宮提出一個問題，你確定真的是ISIS幹的嗎？你以後不會改變主意嗎？」

當地時間3月22日晚，俄羅斯首都莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳發生槍擊事件。據俄聯邦偵查委員會最新通報，在恐怖襲擊現場發現了137具遺體、已造成180人受傷，是十多年來俄羅斯發生的最嚴重恐怖襲擊事件之一。

圖為2024年3月23日，俄羅斯莫斯科受襲擊的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳，緊急情況部隊成員在此清理瓦礫。（Reuters）

事發後，極端組織ISIS-K聲稱對這宗事件負責。俄方表示4名涉嫌直接參與襲擊人員是在靠近烏克蘭邊境的布良斯克地區被逮捕的，這些人與「烏克蘭方面有聯繫」。俄羅斯總統普京發表電視講話時也提及「根據初步數據，烏克蘭一側（為他們）準備了越境窗口」。

2024年3月24日，涉及俄羅斯克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）恐襲的疑犯Dalerdzhon Mirzoyev被帶上法庭。（Reuters）

對此，烏克蘭方面否認烏方參與此次恐怖襲擊，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體發布視頻反駁稱，俄方指控是將責任推給烏克蘭，並將自己的人民視為「犧牲品」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則回應稱，澤連斯基是唯一一個「聰明到」將恐襲歸咎於俄羅斯的國家領導人。

而對於ISIS-K「認領」此次恐襲，美方情報官員則予以證實。「ISIS對這次襲擊負全部責任。」美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）在一份聲明中表示：「烏克蘭沒有參與其中。」

沃森還稱，美國政府本月初已獲知有關莫斯科可能發生恐怖襲擊的信息，襲擊目標可能是包括音樂會在內的大型集會，這促使美國國務院向在俄美國人發佈了公開警告，根據美國的「警告義務」政策，美國政府與俄羅斯當局分享了這些信息。

不過，據俄新社報道，當地時間3月24日，俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）否認事先曾收到美方通知。俄羅斯公眾院保護主權、愛國項目和支持退伍軍人委員會主席羅戈夫（Vladimir Rogov）則批評稱，美方3月初發布的預警實際上是一個詭計，不包含任何細節，目的在於在俄羅斯國內製造恐慌。

本文獲《觀察者網》授權轉載

