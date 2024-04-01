認定恐襲兇手是烏克蘭　俄羅斯不是在演戲演全套

俄羅斯聯邦偵查委員會日前表示，調查機關已獲得證據，表明襲擊莫斯科音樂廳的恐怖分子與烏克蘭民族主義分子有聯繫。俄羅斯外交部當地時間3月31日發布聲明指，3月22日發生在莫斯科音樂廳的血腥恐襲震驚了全世界，但這絕非近期針對俄羅斯的第一起恐怖襲擊。俄羅斯有關機構進行的調查表明，所有這些罪行的蹤跡都指向烏克蘭。

儘管已有ISIS-K認領了針對莫斯科音樂廳的恐怖襲擊，但從懷疑是烏克蘭到調查後證據顯示是烏克蘭，俄羅斯最終還是將兇手鎖定為了烏克蘭。

俄羅斯此舉是為了給增加打擊烏克蘭找個理由嗎？俄軍從來不缺打擊烏克蘭的理由，始終把握着戰事烈度的節奏。將幕後真兇認定為烏克蘭僅僅是為了渲染烏克蘭的支持恐怖主義的色彩，將其釘死在支持恐怖主義的道德恥辱柱上？這樣的互相抹黑從來都不缺少佐證材料。

現在的情況是俄羅斯要求烏克蘭逮捕並引渡包括烏克蘭國家安全局局長馬柳克（Vasyl Maliuk）在內的所有參與這些恐襲的人員。這不像是程序化的例行的演戲演全套的動作。

圖為2024年3月29日，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區一個城市，俄羅斯對烏克蘭的攻擊過後，可見被燒毀的汽車和受損的建築。（Reuters）

如果未來俄烏和談，烏克蘭內部對俄羅斯做過破壞的主戰派們，被政治清算的可能性非常大。現在俄羅斯提出的逮捕要求，更像是清算要求。

當烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）已經改口俄烏談判條件可以不是1991年邊界線而是2022年邊界線，這說明一切都不是不可接受的。在炮彈不足、西方援助遲緩的情況下，烏克蘭的潰敗在一線之間。

〔編者按：澤連斯基的原話是，「我們不必單憑軍事手段把所有我們的領土去除佔領，我確信當（普京）失去他2022年以來所佔領的，他將會連那些對支持烏克蘭與否有懷疑的國家的信心都失去掉，並同時喪失在他的國家之中的權力。一旦此事發生，他將會準備好進行談判……當他準備好談判，國際的條件無庸置疑將會是我們領土的解放、烏克蘭的領土完整。如何（做）？用什麼方式？我們需要多少時間？誰應參與在這個過程之中？誰是談判者？這次都是次要甚至第三次要的議題。」有興趣的讀者可以參考訪問片段。〕

俄羅斯一邊說頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區已經公投加入俄羅斯，這一現實「不容忽視」。另一方面也沒有完全否決澤連斯基的提議。因為2022年俄烏之間第一份和談協議上，俄羅斯曾經同意過撤軍。俄羅斯對於澤連斯基改口的態度可以說明一些問題。那就是俄羅斯沒有打算不談。

眼下是一個非常敏感的時期，美國不會允許烏克蘭在大選之前就這樣戰敗，這對拜登政府非常不利，但烏克蘭還能撐多久，烏克蘭是否能夠等到美國換屆？俄羅斯是否會打到烏克蘭大潰敗才停手？如果是烏克蘭的終極大潰敗，那將是歐洲大陸地緣政治方面的終極攤牌？俄羅斯是否做好了準備？俄羅斯不會等待終局自然發生，要求逮捕和引渡恐襲兇手，或許是俄羅斯希望同烏克蘭之間有一些接觸的嘗試。