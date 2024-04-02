中美關係似乎進入了一個奇特的「螺旋」之中：美國官員一方面口頭表示不謀求與中國「脱鈎」，表示要加強與中國的溝通，保持平衡關係，一方面卻不斷收緊與中國的經貿政策，強化對中國企業在美國的經營管制，打壓，手段無所不用其極，下手極其兇狠，不給中國企業還手，甚至是喘氣的機會，給世界一個「趕盡殺絕」的感覺。



如果是在江湖上遇到這類事兒，人們難免會問，下得這般狠毒之招坑害中國的「人」，對中國這得有多大的深仇大恨啊，這「階級仇」得有多深啊 ？

是啊，許多善良的中國人都在問：中國招你惹你美國了嗎？怎麼中國越是好言相勸，你美國越是變本加厲的對待中國？究竟出於何種原因呢？

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）最近發表不少講話，直言不諱地指責中國，表示「不惜一切代價」阻止中國獲得美國的技術。最近在菲律賓有高調揚言，在菲律賓投資擴大晶片產業，目的就是為了遏制中國的晶片發展，用區區十億美元就把菲律賓死死地拴在美國的反華戰車上。美國的司馬昭之心，路人皆知：用晶片為誘餌，釣上更多的魚兒上鈎。菲律賓早已飢不擇食，緊緊咬住了美國放下的魚鈎。

美國商務部長雷蒙多3月12日訪問菲律賓馬尼拉期間，在當地美菲商會活動上發言。 (REUTERS)

而美國正在舉全國之力，集中科技「精鷹」對中國科技公司的 Tik Tok 進行空前圍剿，而罪名依然是無聊的「國家安全」。可笑的是，這個APP連美國在任和前任總統都忍不住設立了「賬戶」，現在卻說它「不安全」，可見美國的政客們無聊到何種荒誕不經的程度！

美國政客們天天靠服用反華「搖頭丸」，在一片虛幻魔景中治國理政，豈能有正常人的思維與舉止？美國乃至世界可能會被這些反華「癮君子」們帶到溝裏去的。

美國政客對中國的「仇」在哪裏呢？最近美國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在回答CBS採訪時，明確指出：中美之間是「理念戰爭」，是「理念之戰」。因為中國堅持的是「共產主義理念」，與美國的完全不同，所以美國不能允許中國的「理念引領」世界。而在這場「理念戰爭」中，美國只能取勝，不可失敗。

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）近日接受美媒訪問指出：中美之間是「理念戰爭」，是「理念之戰」。（Reuters）

現在可以看的很清楚了，什麼晶片，貿易，關稅，金融，人權，網路… 之間的爭鬥，都是圍繞一箇中心：兩個「理念」之間的生死之爭，為達到這個目的，美西方不惜一戰（真正意義上的流血戰爭 ）。這也是為什麼美西方在中國周邊佈下重兵，猶如「餓虎」一樣，時刻等着撲倒中國的指令。

這就是美國政客對中國的「深仇大恨」，中國越強大，它越是害怕。因為它感到了空前的危機感，預感到它可能遭遇失敗。這樣的「失敗」恐懼它從未體驗過，即使面對強大的蘇聯時也未曾有過這種恐懼。

這是美國政客近年對中國下手越來越狠的根本原因，在這樣的變態心理陰影之下，它不會相信「win-win」的戰略可能性的。它只需要美西方的「one-win」的結果。

美國政客為了達到「one-win」的目的，必須建立反華，圍華，困華的「封鎖網」，它一直進行着「蜘蛛圍獵」戰術：

拉網-織網-佈網的工作，併為最後的「收網」進行密集的準備工作。

拉網——到處拉幫結派；

織網——組成四國聯盟，三國聯盟，印太聯盟，晶片聯盟，各種產業聯盟 等等圍堵，困擾中國；

佈網——在歐洲，亞洲，東南亞，東北亞，西亞 等地區「佈網」；

美國或許自以為給中國「布」下了「天羅地網」，從各方面困住了中國，中國除了掙扎，沒有反擊之力。到了這個時候，美國政客以為到了「收網」時刻，如同蜘蛛一樣，開始蠶食中國這個美國的眼中釘「獵物」。

這就是美國政客精心策劃的「蜘蛛圍獵」的戰術。

美西方在近二百多年中對中國發動兩場帶「片」的戰爭：一是1840 年以後的「鴉片戰爭」，二是這一次的「晶片戰爭」。

這兩次戰爭，都在改變着中國，也改變着世界的發展進程。

「鴉片戰爭」讓中國從繁榮變成衰弱，從強大變成「微軟」，讓中國這個東方明珠泱泱大國遭受受西方百年凌辱之邦。

而這次「晶片戰爭」會如何改變中國，美西方希望重温當年「鴉片戰爭」時的輝煌成就，並把中國打回當年的「鴉片戰爭」時的狀態。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

但這些只是美西方政治家（不能稱他們為政治家）們的如意算盤，白日美（國）夢。現在的中國，現在的世界，再也不會給美西方野心家們留下他們所期盼的機會了。事實將再次證明，美國政客與中國的「晶片戰」，「科技戰」，「貿易戰」，「金融戰」，「理念戰」（美國大使用語）註定又是一場「錯誤的時間，與錯誤的對手，在錯誤的戰場進行的錯誤之戰。」

其實，解決雙方分歧和矛盾，完全不需要像現在這樣劍拔弩張，針鋒相對，完全可以像過去幾十年的「全球化」一樣，相互合作，包容，共同發展，共同繁榮。

就像中國是接受西方資本主義存在的現實一樣，美西方政客應當接受共產主義理念的現實，努力做到「和平共處」，並實現「和平發展」，這或許就是雙方都可以接受的「雙軌制」，共同為人類文明和人類命運共同體做出共同的努力。

作者：劉志勤，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員



文章轉載自公眾號「人大重陽」

