中菲船隻仁愛礁再次衝突　學者：兩國糾紛若升級　美國或介入

中國與菲律賓南中國海爭端再次升溫，中國海警指控菲律賓船隻闖入有主權爭議的仁愛礁，對其採取管制措施。菲律賓則稱，其運補船遭中國海警船反向攔截、發射高壓水炮，雙方險些相撞，菲方船隻嚴重受損、人員受傷。



受訪學者認為，有關衝突體現了中菲在仁愛礁問題的一貫立場。菲律賓維修擱淺舊軍艦的意願越來越迫切，補給任務頻率增加將導致中方更多的對抗，不排除雙方糾紛升級或引來美國介入。

中國海警局星期六（3月23日）通報，菲律賓兩艘海警船和一艘運補船當天闖入南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁，Second Thomas Shoal）鄰近海域，企圖向菲方非法「坐灘」軍艦運送物資和建築材料。

發言人甘羽說，菲方運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制，強行沖闖侵入，中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離。但他沒有詳細說明這些措施。

中海警發言人： 堅決維護國家領土主權

他說：「我們正告菲方，玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

菲律賓海警發言人塔瑞拉在社交平台X上貼出聲明，指中國海警和海上民兵從星期六凌晨4時開始對阿雲津礁的例行輪換和補給任務進行騷擾、阻攔、使用水炮和採取危險行動。

菲海警當天早上在X平台發佈了至少六則相關貼文和15條視頻。視頻畫面顯示，一艘體型較大的白船向另一艘並排航行的船發射高壓水炮。另一艘白船在半小時後也加入發射行列，兩船從兩側同時向同一艘船發射水炮。

菲律賓2024年3月5日表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞。（X@jaytaryela）

有畫面也顯示，一艘標有「中國海警」的白船越過一艘灰色船的船頭，兩艘船險些相撞。菲海警稱，這是中國海警對菲律賓運補船的反向攔截。

聲明指出，中國的行為將菲方人員置於危險境地，造成嚴重財產損失和人員傷害。塔瑞拉在另一則聲明中稱，中國的舉動是「不負責任的挑釁行為」。

這是中菲在南中國海三天內的第二起爭端。有菲律賓科學家在星期四（3月21日）試圖登上受爭議的南沙群島鐵線礁時被中國海警阻攔。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江接受《聯合早報》採訪時指出，中國過去一年持續通過「灰色地帶戰術」，即強勢但又不至於引發衝突的方法，對菲律賓進行橫向施壓。

他說，這些行動旨在阻止菲律賓運補船為島礁上的舊軍艦提供維修和加固，等待菲軍艦坍塌後，再把中國人員送到島礁上，實現戰略實際控制。

不過，菲律賓對加固和佔領島礁的意願毫不動搖，對軍艦的修補工作勢在必行，這也決定了雙方在島礁水域的緊繃態勢。

李明江說：「隨着時間的推移，雙方的利益訴求和矛盾強度會增加，衝突升級完全有可能，甚至不排除發生小規模的軍事衝突。」 美國國務卿布林肯上周訪問馬尼拉時，重申美國將恪守對菲律賓「鐵一般」的承諾。他說，如果菲律賓船隻在南中國海遭到「武裝襲擊」，將觸發華盛頓與馬尼拉之間的共同防禦條約。

李明江認為，美國在條約下有義務幫助菲律賓，但這更多是一個籠統的政策表述。當事情發生時，美國會如何應對還存在很多變數。

他說：「從地緣政治的角度來看，美國不一定有非常強烈的意願，為一個那麼小的海洋領土爭端和中國打一仗。」

李明江說，不排除美國以其他的方式支持菲律賓，包括派軍事力量協助菲律賓對島礁進行物資運輸，但這無疑將為中美關係帶來直接衝擊和挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

