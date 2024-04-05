拜登不應給予以色列武器，殺害人道救援人員

越來越多的專家認為，以色列襲擊造成七名世界中央廚房（World Central Kitchen，WCK）工人死亡等事件是蓄意讓巴勒斯坦平民挨餓的策略的證據。



作者Mitchell Zimmerman 是一名律師、長期社會活動家，也是反種族主義驚悚片《密西西比清算》（Mississippi Reckoning，2019) 的作者

以色列因殺害援助人員幫助加沙戰爭中的平民受害者而受到強烈批評。

最近，一架以色列無人機向世界中央廚房車隊發射了三枚飛彈，導致在場的七名人道援助人員全部喪生。這些卡車有清晰的標記，其路線已得到以色列軍方的預先批准和協調。

該組織的負責人、美國名廚安德烈斯（José Andrés）認為這次襲擊是故意的。他報告說，以色列軍隊「有系統地、逐輛車地」瞄準了車隊。

這張照片於2024年4月4日在美國白宮橢圓形辦公室拍攝，相中美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡通電話。（ The White House/Handout via REUTERS）

「這不是單一事件」聯合國高級救援官員麥戈德里（Jamie McGoldrick）克表示同意。 「加沙已經沒有安全的地方了。」麥戈德里克是對的。自戰爭爆發以來，已有200多名人道救援人員在加沙喪生。

美國總統拜登表示，他對這些襲擊事件「感到憤怒和心碎」。但拜登政府也準備再次向以色列出售武器。

國際救援委員會指責說：「為有需要的民眾提供救生援助的救援人員一再遭到完全無視的殺害。」 「援助車隊遭到襲擊，人道主義界支持的避難所和醫院在以色列的轟炸下不斷遭到破壞或摧毀。」

這甚至不是世界中央廚房第一次遭到攻擊。就在幾天前，一名以色列狙擊手向一輛開往加沙食品倉庫的WCK汽車開槍。

以色列國防軍（IDF）為最近的襲擊事件道歉，稱其為「嚴重錯誤」。但以色列《國土報》的報導對此說法表示懷疑。三輛獨立的車輛，綿延一英里半，全部遭到攻擊。

第一輛車被擊中後，一些乘客轉向另一輛車，並通知以色列人他們正在攻擊援助人員。但以色列無人機又發射了一枚飛彈，擊中了第二輛汽車。當第三輛汽車接近接收傷者時，第三枚導彈擊中了他們。

據《國土報》報道，以色列表示，這次襲擊「是因為懷疑車隊中有一名恐怖分子」，並聲稱他們看到了一名武裝人員。據軍方稱，唯一的錯誤是，當WCK 車輛遭到襲擊時，這名武裝人員實際上並不在任何車輛內。

但即便如此，這也完全說不過去。

鑑於加沙北部和中部現在已經被以色列無法無天的轟炸和砲擊摧毀，武裝人員可能會與食物供應隊伍同行，這是完全合理的。即便如此，「懷疑」一名武裝人員可能是恐怖分子，也不能成為殺害整個人道特派團的理由。

這次襲擊對向飢餓的加沙平民提供援助產生了寒蟬效應。

《紐約時報》報道稱， 「在造成七名員工死亡的襲擊事件發生後，世界中央廚房停止了在加沙的工作，並將三艘載有數百噸食品的船隻送回塞浦路斯港口。」其他援助組織也暫停了在加沙的行動。

難道這一切都是令人遺憾的「錯誤」造成的嗎？也許不是。越來越多的專家將這些事件視為蓄意讓巴勒斯坦平民挨餓的策略的證據。

圖為2024年2月19日，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利，出席在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議。（Reuters）

正如歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）所解釋的那樣，「飢餓被用作戰爭武器」。聯合國人權專家也得出結論：「以色列正在利用糧食作為針對巴勒斯坦人民的武器。」樂施會和人權觀察也提出了類似的觀點。

阻止大量援助進入加沙並殺死提供援助的援助人員，肯定符合該方針。

拜登表示對這些襲擊事件「感到憤怒和心碎」。但拜登政府卻準備再次批准向以色列出售武器。

美國所有援助和武器銷售都應暫停，直到以色列停止對援助人員的攻擊，向加沙全面開放人道主義援助，並允許足夠的食物進入加沙以結束飢荒。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯