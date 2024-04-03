埃及三輪降維打擊徹底墜落　塞西政府有心無力

隨著美元潮汐，脆弱的非洲經濟圈在近40年美國聯儲局最激進的加息周期中搖搖欲墜。非洲最大經濟體尼日利亞2022年10月至今，尼日利亞奈拉兑美元已經貶值超過70%，通脹也飆升到30%，百姓連吃飽飯都成問題。埃及作為第三大經濟體，從2022年3月到2023年初，埃鎊兑美元貶值快70%。埃及政府苦苦撐了一年，在內憂外患夾擊下，埃及終於頂不住了。



今年3月，為了爭取IMF的80億美元貸款，埃及央行決定妥協，開放浮動匯率。同時為了穩住貨幣價值，它還把關鍵利率上調了600個基點。然而於事無補，埃及鎊突然崩盤，埃及鎊兑美元匯率一度暴跌近40%，一度跌至1美元兑50.55埃及鎊，創歷史新低。據惠譽解決方案子公司BMI Research的一份報告顯示，2023年埃及平均通脹率預計高達34.1%。另外，埃及的債務危機也迫在眉睫，埃及應在2024年至2026年合計償還外債金額高達715.7億美元。

雖然在2013年，埃及政府力圖讓官方匯率一直停留在31左右。老百姓根本不認可所謂的「官方匯率」，因為他們不能以這個匯率從銀行換到外匯。這時期的埃及黑市匯率，早已跌到60。埃及基層勞動者的工資在5000-9000埃及鎊左右，以目前的匯率，才不到200美元（約1565港元）。

加沙人道危機社埃及也帶來龐大壓力，2024年3月30日，在開羅，阿聯酋紅新月會的志工正在準備人道主義援助包裹。（REUTERS）

在加速貶值和惡性通脹下，埃及中產們的日子也更難熬了。收入鋭減，銀行存款揮發大半，不少人得身兼數職才能勉強度日。一位埃及經濟學家指出，「隨着通貨膨脹率愈發嚴重，曾經遠離貧困線的人正慢慢地重回貧困線」。

埃及走到這個境地，基本上可以說是兩年來連續遭受三輪降維打擊。首先，其實從2022年開始，埃及政府就一直步履維艱，先是俄烏戰爭爆發。在西方壓力下，埃及被迫站隊烏克蘭，相當於主動砍斷俄羅斯的小麥供應。可問題是，烏克蘭緊接着也宣佈收緊糧食大閘，埃及欲哭無淚。後來好不容易找到印度、羅馬尼亞、德國等供應渠道，國內的糧食價格已經飆漲六成以上。糧食價格上升，開啟了不可避免的通脹趨勢。

埃及作为非洲第三大經濟體，從2022年3月到2023年初，埃鎊兑美元貶值接近70%。（Reuters）

第二輪打擊就是正好又趕上美聯儲新一輪的加息周期，而且這一輪比以往任何一次都要瘋狂。到2023年，聯邦基準利率直接飆升到5%。和其它很早放棄固定匯率的國家一樣，埃及完全擋不住美元潮汐的洶湧浪潮，熱錢被捲走，讓埃及本就不富裕的外匯儲備，更是雪上加霜，直接勸退外國的直接投資和海外僑民匯款，所以在2022年下半年，埃鎊就開啟了無止境的下跌之旅。

埃及政府一邊竭力維持「官方匯率」，一邊向IMF求助。IMF答應給埃及提供30億美元的貸款，不過條件是：埃及央行必須允許匯率自由浮動。以埃及當時的經濟狀態，一旦答應了IMF的條件，那埃鎊貶值成廢紙幾乎是板上釘釘，難有翻身之日。更別說從2024年到2026年，埃及還要償還700多億美元的到期外債，本來外匯儲備就不夠還債，當貨幣貶值以後就更不用想了。埃及政府本沒敢答應。

然而現實沒給埃及太多時間，第三輪打擊就敲了埃及的門。2023年下半年，巴以衝突就在埃及家門口爆發了。以色列驅逐加沙難民到拉法口岸，想把埃及拖下水。埃及只好嚴防死守，畢竟國內確實容納不了這麼多難民。

2024年3月30日齋戒月期間，在埃及開羅民眾在開齋後走向老伊斯蘭區的愛資哈爾清真寺。（Reuters）

儘管埃及一直以衝突調停者的身份自居，保持中立，但胡塞武裝11月開始封鎖了整條紅海通道，除了中俄等極少數國家的商船，全在導彈射程範圍內。被無差別襲擊了幾十次以後，四大航運公司紛紛表示惹不起，宣佈繞道好望角。埃及再度躺槍，因為蘇彝士運河是它最主要的外匯收入來源，每年光過路費都能創收過百億美元。胡塞武裝對航線的封鎖，直接令該項收入減半。

這時埃及政府也不掙扎了，主動找IMF協商，可以開放浮動匯率，但得加錢。於是IMF把貸款額度增加到80億美元，條件除了開放匯率，還要求埃及放鬆對國有資產的管制。

這是美國慣用的連環套路了，貨幣貶值只是第一步，下一步就是逼迫債務重重的埃及出售國有資產。埃及政府知道飲鴆止渴的代價是什麼，不過自己也沒有什麼討價還價的資本。所以拆東牆，補西牆，將是埃及未來5年的主旋律。埃及也算是非洲大國，為什麼如今埃及經濟會崩得這麼快。

先天不足是一大原因。在共和國成立之初，納賽爾（Gamal Abdel Nasser）就很猶豫，埃及究竟是走農業，還是工業路線？雖然埃及國土面積有100萬平方公里，但其中沙漠地帶佔了95%，耕地面積不到4%。如果選擇農業，就目前的耕地承載量，很快就會達到上限。所以埃及政府選擇了後者，在過渡階段先從國外引進糧食對付一下，等工業體系建立起來後，再反哺農業。

埃及1.06億人口中近三分之二依賴補貼麵包。但隨著人口增長和氣候變遷使得小麥種植變得更加困難，政府為人民提供廉價麵包的決心越來越難以為繼。（ Reuters）

路線是對的，可執行能力有問題。當時資源全掌握在埃及軍方高層和各大財閥手中，誰都想獨吞，都不輕易讓步。在納賽爾執政時期，由於非洲雄獅的威望正隆，他們還不敢明着亂來，因此這時期的工業發展儘管磕磕碰碰，但整體還算順利。當納賽爾積勞成疾，在任內病逝後，軍方和財閥們徹底沒有了制肘。

儘管繼任者薩達特（Anwar El-Sadat）是個強權人物，只是對於財閥把持經濟的局面也沒有太多辦法。為了扭轉國民經濟比例失調、發展滯後的局面，薩達特乾脆推行開放政策，把指揮棒交還市場，讓財閥們主導經濟節奏。好處是，經濟的確活了過來，但弊端是，國際資本和財閥獨大的局面越來越嚴重了。

當穆巴拉克（Hosni Mubarak）接任時，埃及的情況十分複雜：通貨膨脹率超過30%，外債比例非常高，另外貧富懸殊嚴重，整個社會就像一個火藥桶。更重要一點，此時的工業發展已經完全被資本主導。穆巴拉克曾努力想要改革，卻時運不濟，又遇上了國際油價大跌。從80年代中期起，埃及就陷入了長期經濟危機。

當艱難熬過80年代後，負債累累的埃及又掉進新自由主義陷阱裏。於是，在美國減免外債、資金援助等條件利誘下，埃及走上私有化改革之路，從九十年代到21世紀初，大量國有企業、銀行被出售。

這樣一來，埃及的經濟命脈就徹底掌握在國際資本手裏。不過，由於這時期大量熱錢的湧入，埃及也處於一片「欣欣向榮」的景象，GDP增速喜人。可此時的埃及已經被外資收割了好幾輪，大部分經濟紅利都在外資手裏，社會貧富差距更成為一道無法修補的鴻溝，埃及經濟經不起一點風浪考驗。

於是2008年金融危機一到，埃及躺得非常迅速。多年積攢的外匯儲備大部分都被蒸發。直到塞西（Abdel Fattah El-Sisi）上任，埃及也沒緩過氣來，只能一直充當外資提款機，在左拆右補中度日。塞西有想過逆轉國家頹敗局勢，只是值錢的東西都在別人手上了，巧婦難為無米之炊。

2011年阿拉伯之春後，埃及經濟發展凋敝，雖然塞西上台後穩定政局，推出一系列經濟改革，卻難以扭轉長遠的結構性問題。（Reuters）

埃及人口以爆炸性的趨勢來到一億多，貧窮線下的人也有3千多萬。可以說，塞西每天醒來第一件事，就是想辦法找幾千萬張大餅餵飽埃及百姓。一億人口帶來的紅利，埃及沒怎麼享受到，反而人口過多帶來的壓力顯而易見。工業體系塞不下人，就被安排種地，結果全國有三成的勞動人口都跑去種地了。但耕地就那麼一點，其餘全是沙漠，任憑人再多，也增加不了多少糧食。

埃及的墜落最好的說明瞭只是經濟命脈、糧食安全，一天還掌握在別人手裏，「國富民強」就永遠都是一句口號。