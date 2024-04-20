NEOM｜沙特代表團來港路演招商：在沙漠中建巨型新城？

沙特阿拉伯「未來新城」計劃（NEOM）近日展開「發現NEOM」之旅，繼北京及上海之後，以香港作為最後一站，周五（19日）向香港傳媒、商界及投資者展示這項雄心勃勃建設項目，包括延綿170公里、貫穿沙漠與山脈的垂直城巿「THE LINE」。



香港一連兩日的活動由港府一帶一路辦公室協辦，並在M+博物館舉行了「發現NEOM：設計中的新未來」傳媒私人導覽，由NEOM城巿規劃執行董事Tarek Qaddumi親自介紹。

沙特阿拉伯未來新城NEOM城巿規劃執行董事Tarek Qaddumi（右）親自介紹The Line設計概念。（毛詠琪攝）

NEOM新未來城位於沙特阿拉伯西北部紅海沿岸的一個地區，佔地26500平方公里，西鄰阿卡巴灣（Gulf of Aqaba），對岸便是埃及西奈半島。NEOM這個新城區的核心項目是幾乎橫跨整片地區的垂直城巿The Line，全長約170公里、寬200米，目標容納900萬居民，設計有如科幻小說畫面。

「我們計劃把NEOM區內95%的地方保留作國家公園，當我們要打造一座新城巿，不能依照傳統方法去建造。這座城巿（The Line）會是綫性和垂直的。其垂直性質可以減低足跡，THE LINE的佔地將會只有34平方公里，相比起同樣有900萬人口的倫敦，其佔地達1600平方公里。」Tarek Qaddumi說。

長170公里的垂直城巿——鏡面摩天大樓「The Line」的效果圖。

這座鏡面外牆的城巿將高達海拔500米（香港最高樓環球貿易廣場ICC為484米），東端為紅漠山谷地帶，連接NEOM國際機場，而最西端則直達阿卡巴灣。Tarek Qaddumi指出，這個機場已在興建當中，「當我們步下飛機，便可一路直接走入城巿，免卻一切麻煩，連行李也可送直接送到你的地址。」而且THE LINE闊200米，身處這座「巨型玻璃牆」內可輕易接觸到大自然，紅色沙漠、山谷、海灣、珊瑚礁盡入眼簾。

Tarek Qaddumi又介紹了NEOM地區內的其他城巿，Trojena將會全年性的悠閒運動目的地，這座內陸城巿位處海拔2200米，每年有三個月份被雪覆蓋，將會於2029年主辦冬季亞運會（Asian Winter Games）。南端的沿海城巿Oxagon將會是工業及港口城巿，並是一座潔淨及智能城巿。

紅海島嶼Sindalah則是一個永續度假村項目，將於今年年底竣工，是NEOM之中發展得最前的項目，島上擁有兩間五星級酒店及高爾夫球場，以奢華海島體驗作賣點，而且該處的海岸線受到保護，是全球最大的珊瑚苗圃（coral nursery）。阿卡巴灣沿岸將由一連串、較小型的建築項目組成，設計主張和諧融入周邊自然地貌。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）致力推動國家經濟多元化，減少對石油經濟的依賴，NEOM正是這個策略的一項重點建設，NEOM團結過去走訪全球多國。去年10月，NEOM投資基金便向香港企業Animoca Brands投資5000萬美元研發Web3項目。本身為建築師出身的港府「一帶一路」專員何力治並指，一家大灣區企業亦獲得基金投資1億美元為NEOM研發人工智能。是次「發現NEOM」—香港站亦旨在讓香港企業及投資者了解這個未來城巿計劃，並尋找潛在商業合作機遇。

在中國之旅之前，NEOM團隊已在全球多個主要巿場舉行巡迴路演，包括首爾、東京、新加坡、紐約、波士頓、華盛頓、邁阿密、巴黎、柏林、倫敦等。

「這些機會不僅有利於NEOM和沙特阿拉伯的發展，也為香港及其投資、商業、科技和文化界別創造前景。隨著『一帶一路』倡議進入下一個黃金十年，香港將繼續加強其樞紐角色，支持『一帶一路』倡議的發展，我們相信今明兩日的討論會是未來眾多合作的開端。」

這個革命性項目，規模之大，乃至在沙漠地勢上的建造困難，令不少人質疑方案的可行性，另一方面是預算超資及延誤問題。彭博社近日引述消息報道，沙特方面已計劃把Neom規模縮小，按官方原訂預計，到2030年完成首階段項目建設，入住The Line的人口達150萬，但如今預期降至只有30萬。