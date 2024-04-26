布林肯估計要暈了，習近平的臨別寄語頗具迷惑性

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月26日上午在北京同中國外長王毅會談，下午得到中國國家主席習近平的接見。

同王毅會談是布林肯訪問行程的重中之重，但是4月24日訪華的布林肯，直到4月26日要離開北京當天才見到真正要對談的官員。

王毅直接談到中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅還拋出了選擇題。中美是堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍，是擺在兩國面前的重大問題，考驗着雙方的誠意和能力。雙方是引領國際合作應對全球性問題，實現雙贏多贏，還是彼此對立對抗甚至爆發衝突，導致雙輸多輸，國際社會都拭目以待。

中方通稿中沒有提到布林肯的言論。這是中國刻意降低布林肯聲調的做法，也暗示中美雙方立場差異巨大。

中美關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅（右）2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

布林肯得到習近平的接見，是禮節性的。

習近平提到「過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間。國務卿先生這次來訪，是我同拜登總統幾周前通話時定下來的，希望你不虛此行。」

在結束訪問行程的時候，布林肯此行是否有成果，是否有共識，已經很清晰了。習近平的話提到「希望你不虛此行」，是令人非常迷惑的地方，這是希望布林肯認為此行不虛，還是接下來還有談判的空間？

習近平2024年4月26日在北京人民大會堂會見布林肯，座位延續主客安排模式。（ REUTERS）

王毅同布林肯的會談通稿，沒有突然共識的一面，交涉表姿態的意味很濃。習近平談到有積極進展，也談到有不少需要解決的問題，這是比較積極的一種描述，並不見得中美雙方沒有任何共識。在結束訪問的時候，這種中方言論的溫差，是中方有意而為之的一種姿態，是中方管理中美關係的一種策略。

王毅作為主事官員態度嚴厲，寸步不讓，習近平作為最高領導人，在言談之間透露出合作的空間，張弛之間極具有迷惑性，布林肯此行虛不虛確實還需要好好研判再下定義。

在美國大選年，布林肯為拜登大選鋪路的用意很明顯。美國希望圍繞大選做文章，中國是否會配合美國演戲，這一齣戲該如何演，不見得都如美國的意。當拜登政府全力拼大選的目的太過明顯時，不可避免會被中國拿捏。